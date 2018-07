Kiszabadult a börtönből, egy nap alatt kétszer rabolt Siófokon

A Siófoki Járási Ügyészség rablás bűntette és lopás vétsége miatt emelt vádat azzal a többszörösen büntettet előéletű, 63 éves somi férfival szemben, aki egy nap alatt három bűncselekményt – köztük két rablást – követett el Siófokon.

A vádlott néhány nappal azután, hogy 2018 májusában szabadult a börtönből, a reggeli órákban Siófokra ment, ahol elhatározta, hogy akár bűncselekmények elkövetése útján is, de cigarettát fog szerezni magának. Be is ment az egyik dohányboltba, ahol egy doboz cigarettát kért, majd amikor a pultban dolgozó hölgy a kért árut elétette, azt felkapta és fizetés nélkül kiment az üzletből.

Az eladó azonban a vádlott után ment és az utcán utolérte, de a vádlott a könyökével többször meglökte a sértettet és a lábára is rátaposott. Az eladó azonban kitartó volt, és amikor látta, hogy a lopott dohányárú a vádlott táskájában van, gyorsan visszavette.

Néhány perccel a történtek után a vádlott egy közeli áruházba ment, ahonnan egy nyolcezer forintos válltáskát lopott el.

A vádlott ezután újra cigarettát akart szerezni, ezért alig tíz perccel korábbi eset után, újra fizetés nélkül ment ki egy dohányüzletből. A bolt két eladója azonban ekkor sem hagyta annyiban a dolgot, és a vádlottat az utcán utolérve felszólították a dohányáru visszaadására. Egyikük meg is fogta a vádlott karját, mire a vádlott ráütött az eladó kezére, de ezalatt a másik eladó a vádlott kabátjának zsebéből vissza tudta szerezni a lopott cigarettát.

A rendőrök ezután elfogták és őrizetbe vették a vádlottat. Az ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő, többszörös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt azzal, hogy a vádlott feltételes szabadságra ne legyen bocsátható.