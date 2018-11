Kiszabadult a börtönből, majd lopott mindent, amit csak ért

A Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség lopás és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a többszörösen büntetett előéletű 35 éves vádlottal szemben, aki a börtönből való szabadulása után több lopást is elkövetett.

A vádlott korábbi börtönbüntetéséből 2018 augusztusában szabadult, azonban alig telt egy hónap, amikor egy nyitva hagyott autóból ellopott egy pénztárcát. Ezután egy kaposvári pékségbe ment be, ahol nemcsak a kasszából lopta el a bevételt, de friss péksüteményeket is magával vitt, illetve a pékek öltözőszekrényéből is próbált pénzt elhozni.

A vádlott ezután újra egy autóból lopott el pénztárcát, mobiltelefont és nyomtatót, majd egy kaposvári idősotthonból próbálta meg az egyik lakó értékeit elvinni. Az idős sértett azonban tetten érte, mire a vádlott az asszonyt fellökve menekült el a helyszínről.

A vádlottat végül akkor fogták el a rendőrök, amikor az egyik kaposvári temetőben egy sírt gondozó család autójából lopott pénztárcát.

A letartóztatásban lévő, különös és többszörös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben az ügyészség fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt azzal, hogy ha az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság a szabadságvesztés tartamát 4 év 6 hónap időtartamban állapítsa meg.