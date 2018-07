Kiszűrik az ittas sofőröket és a balhézó ifjakat

Fokozott ellenőrzést rendelt el nyolc megyében, így Somogyban is az országos rendőrfőkapitány: az intézkedés júliustól szeptember végéig tart. A járművezetők rendszeresen számíthatnak közlekedésrendészeti vizsgálatra és finn módszeres ellenőrzésre is.

Megerősített szolgálat, bűnmegelőzési akciók és közúti vizsgálatok: nyolc megyében – Somogy, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár, Zala – fokozott rendőri ellenőrzést rendelt el az országos főkapitány. Bakó Zsuzsanna, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője kérdésünkre közölte: a rendőrség kiemelt feladatának tekinti a rendezvények, az idelátogató vendégek valamint a turisztikai térségben élő lakosság biztonságérzetének biztosítását. Melyet minden évben a szükséges rendőri megerősítéssel lát el. – A közlekedőknek az idegenforgalmi szezonban is rendszeresen számítaniuk kell a közlekedésrendészeti ellenőrzésekre – mondta. – Ezek legfőbb célja a a baleset- és bűnmegelőzés. Kollégáim meghatározott időszakokban országszerte, így Somogyban is végrehajtanak finn módszeres ellenőrzéseket is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megnyitotta kapuit a Dél-Balatoni Szezonális Bűnmegelőzési Központ. Balatonföldváron és Siófokon kívül Balatonlellén július másodikától augusztus 21-ig működnek az irodák közel 200 diák részvételével. Új kezdeményezést is útjára indítottak: a siófoki Újhelyi Strandon zajlik a Biztonságos strand elnevezésű program. A pihenni vágyók biztonsága érdekében a megyei rendőr-főkapitányság 84 értékmegőrző elhelyezését biztosítja a strandon, üzemeltetésük a helyi önkormányzat támogatásával valósul meg.

Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke szerint érthető, hogy a fokozott rendőri ellenőrzéssel érintett megyék között Somogy is megtalálható. Több szakmai szempont is alátámasztja a döntést, nyomós érv a megyénkbe érkező turisták sokasága. Gyakran még a kisebb Balaton parti településeket is hétvégénként több tízezren keresik fel, míg a nagy fesztiválok évről évre hatalmas tömegeket vonzanak.

– Az ittas és a gyorshajtó sofőrök kiszűrése folyamatosan fontos, ennek kockázata a turisztikai főidényben is fennáll, s veszélyt jelenthet – mondta. – Nyilván a bűnmegelőzésre továbbra is nagy hangsúlyt kell helyezni, s nem feltétlenül csak a Balaton partra gondolok: megyénk számos programot kínál a turistáknak, Kaposvárra is sokan ellátogatnak.

Poór Gyula rámutatott: az eredményes munka érdekében idén nyáron is szorosan együttműködnek az érintett szervezetek.