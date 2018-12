Kitiltották a szülőket az igali iskolából

Ezután nem sétálhatnak be egyszerűen a szülők és a hozzátartozók a gyerekekhez az igali általános iskolába, mert egy múlt heti incidens miatt általános tiltást vezetettek be az oktatási intézményben, hogy megszüntessék a bejárkálást. Ezentúl engedély kell ahhoz, hogy a felnőttek bejuthassanak az intézménybe.

Az Igali Batthyányi Károly Általános Iskola az internetes közösségi oldalára a napokban tettek fel egy hivatalos bejegyzést arról, hogy két felsős lány tanulójuk egy régóta tartó vita után összeverekedett. Ezután az egyik lány telefonon értesítette a szüleit, akik nyomban berohantak az iskolába, és rátámadtak a másik lányra. Az intézmény feljelentést tett, valamint az iskola és dolgozók védelme érdekében azt az intézkedést hozta, hogy azóta az iskolába csak engedéllyel lehet belépni.

Megkerestük az igali iskola vezetőjét, Szántó Lászlónét, aki elmondta: valóban az említett rendbontás miatt kényszerültek arra, hogy a kapuban megállítsák a betérni akarókat. Hogy megelőzzék a hasonló eseteket, portaszolgálatot szerveznének, de jelenleg nincs portásuk, ezért most a hivatalsegéd tölti be ezt a szerepet. Hozzátette: a diákok és a pedagógusok védelmében kényszerültek erre a lépésre, és kérik a szülők megértését. Az igazgató hangsúlyozta: eddig még nem történtek hasonló ügyek az iskolában, de most már szeretnének felkészülni minden eshetőségre. Megkerestük a Somogy megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatát, ahol érdeklődésünkre azt válaszolták, hogy az ügyben nyomoznak, és a kaposvári rendőrkapitányság súlyos testi sértés elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást a történtek miatt.

