Lefejelte a szomszédot gyorshajtásért, aztán kiderült nem is ő volt

Gyermekét féltve először betörte az orrát a szomszédnak, majd az odaérkező másikat is elverte. Ő ugyan próbálta elmagyarázni, hogy nem is a szomszéd ment gyorsan, azért járt a pofon neki is...

Az ügyészség súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy 27 éves férfi ellen, aki tévedésből a sértetten torolt meg egy olyan gyorshajtást, ami a gyermekét veszélyeztette. A vádlott egy Siófok környéki faluban a háza udvaráról látta, hogy egy nagy sebességgel haladó gépkocsi majdnem elsodorta az úttesten áthaladó gyermekét. Mivel a vádlott tévesen azt gondolta, hogy az autót az egyik közelben lakó férfi vezette, ezért felindult állapotban átsietett hozzá. A félreértést erősítette az is, hogy amikor a vádlott odaért a sértett házához, az éppen az udvarára kezdett betolatni a gépkocsijával. A vádlott ekkor odalépett a sértett autójához, hangosan kiabálva számon kérte rajta a vezetési stílusát, majd a választ sem megvárva a nyitott ablakon keresztül behajolt az utastérbe, és lefejelte a sértettet, akinek ettől eltörött az orra. A történteket a közelből figyelte egy másik férfi is, aki próbálta megértetni a vádlottal, hogy nem a sértett száguldozott az úton, azonban a vádlott ezzel mit sem törődve, a békíteni igyekvő férfit is megütötte. Az ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő és azt megbánó vádlottal szemben büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban közérdekű munka büntetés kiszabására irányuló tett indítványt.