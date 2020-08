Lefülelték az önjelölt versenypilótákat a 67-esen

A jó idő kicsalta az „aszfalt királyait” is a hétvégén az új 67-esre. S persze az igazán gyorsak ajándékba drága fotókat is kaptak.

Biztosan nem a felújított 67-es számú főút zenélő szakaszát akarták meghallgatni azok a gyorshajtók, akiket a hétvégén kapott lencsevégre a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sebességmérő eszköze. Már csak azért is, mert azt a szakaszt 80-nal érdemes megközelíteni az ismert dallamok meghallgatása érdekében, hőseink pedig közel 200 kilométer per órával száguldottak a felújított útszakaszon.

A rend őrei péntektől vasárnapig harmincöt esetben készítettek nem túl olcsó felvételeket a megengedett legnagyobb sebességet túllépő autóvezetőkről. Az aszfalt királyainak érzehették magukat azok az autósok, akik 177 kilométer per órával és 193-mal hasítottak a Balaton felé. Pedig a felújított szakaszon is 110 kilométer per órás sebességhatár van érvényben.

A közlekedési balesetek egyik legfőbb oka a gyorshajtás, hívta fel a figyelmet a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. A járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik, ezért a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ezen az útvonalon – is – kiemelt figyelmet fordítanak a gyorshajtók kiszűrésére.

A balesetmentes közlekedés érdekében kérik, hogy tartsák be a közúti közlekedés szabályait!