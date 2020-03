Letartóztatták a drogkereskedőt és a bántalmazót

Eredményes ügyészi fellebbezés alapján tartóztattak le egy rablással, illetve egy kábítószer- kereskedelemmel gyanúsított férfit, akiknek korábban csak a bűnügyi felügyeletét, illetve távoltartását rendelte el a bíróság.

Az egyik ügyben rablás miatt indult nyomozás egy 63 éves férfi ellen, aki miután korábban súlyos sérülést, arccsonttörést okozott volt élettársának, és a megfélemlített nőt 40 ezer forint átadására kényszerítette. A férfi az ellene korábban elrendelt távoltartás miatt nem is találkozhatott volna a sértettel, de ez sem tartotta vissza attól, hogy tovább zaklassa, ezért a Somogy Megyei Főügyészség indítványt tett a férfi letartóztatására.

Egy másik bűnügyben a siófoki ügyészek egy kábítószer-kereskedő gyanúsított 26 éves férfi letartóztatására tettek indítványt, aki a Budapesten beszerzett kábítószert Siófokon és környékén terítette úgy, hogy abból maga is fogyasztott. A nyomozók a férfitől több csomag kiporciózott drog mellett kereskedelemre utaló eszközöket is lefoglaltak, illetve több fogyasztót is kihallgattak gyanúsítottként.

Az első fokú bíróság mindkét bűnügyben elutasította az ügyészség letartóztatásra irányuló indítványát és csupán enyhébb kényszerintézkedést rendelt el a két férfival szemben, azonban a másodfokon eljáró Kaposvári Törvényszék egyetértett az ügyészi fellebbezésekkel, és elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.