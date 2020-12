Letolt gatyával mászkált a Fő utcán, elítélték

Ivott, drogozott és házfalakat pingált a kaposvári szatír. Akiről kiderült, tulajdonképpen visszaeső szeméremsértő és most is emiatt ítélték el. De a rongálással okozott kárt is meg kell térítenie.

Gyorsított eljárásban állt a bíróság elé egy 21 éves kaposvári férfi, akit rongálással és szeméremsértéssel vádolt a Kaposvári Járási Ügyészség. Arról korábban beszámoltunk, hogy a vádlott még szeptemberben rongált meg épületeket a belvárosban, miután berúgott és illegális szert fogyasztott. A rendőrök pedig akkor kapták el, amikor a belvárosban, az utcán, letolt nadrággal állva „önmagával volt elfoglalva". Az egyszerre ittas és bódult állapotban lévő férfihoz végül a kaposvári rendőrök hívtak mentőt, akik kórházba szállították a vádlottat. A Kaposvári Járásbíróság a múlt héten megtartott tárgyaláson az ügyészi váddal egyezően bűnösnek mondta ki a férfit valamennyi bűncselekmény elkövetésében. A szeméremsértés miatt már korábban is büntetett vádlottat a bíróság halmazati büntetésül egy év, végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte azzal, hogy az általa okozott kárt is meg kell térítenie a sértetteknek. Az ítéletet az ügyészség és a védelem is tudomásul vette. A kábítószer fogyasztása miatt a férfival szemben külön büntetőeljárás indult.