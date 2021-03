Már minden rendőrkapitányságon dolgozik áldozatsegítő munkatárs

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2018-ban indította programját. Biztatóak a tapasztalatok.

Ezt ne hagyja ki! Nem újdonság a baloldalon a sajtómunkások fenyegetése

A program eredetileg Hollandiából származik a kilencvenes évekből. Hazánkban 2000 után indult el a kezdeményezés, amely pályázati forrásokból működött éveken át. Az első áldozatsegítő szolgálatot 2017-ben hozta létre az Igazságügyi Minisztérium Budapesten, azóta több központ is nyílt országszerte. Pécsen is létrehoztak régiós központot, ehhez tartozik Somogy megye is.

– Az előny, hogy ők jobban belelátnak a napi ügyekbe. Az áldozatvédelmi munkatársnak a prevenció is a feladata – ezt már Kitanics Zsuzsanna alezredes, a Somogy Megyei Rend­őr-főkapitányság áldozatvédelmi referense mondja, aki összehangolja a feladatokat. – Nézzük a küldési naplót. Ha olyan jellegű a bejelentés, ami a hozzátartozók elleni erőszakra utal, és volt rendőri intézkedés, de nem került sor ideiglenes távoltartásra, illetve a helyszínen a hölgy úgy nyilatkozott, hogy a könnyű testi sértés miatt sem él magánindítvánnyal, mi ezzel a sértettel felvesszük a kapcsolatot, és tájékoztatjuk mindazon lehetőségekről, melyeket igénybe vehet. Keressük az alkalmat, hogy erről négyszemközt is tudjunk vele beszélgetni, és elmondhassuk, milyen lehetőségei vannak, milyen szolgáltatásokat és szervezeteket tud igénybe venni. Ha úgy érzi, bántalmazó kapcsolatban él, abból is van kiút.

Az áldozatsegítők feladata a kapcsolattartás is. Tájékoztatják a sértetteket az ügyük állásáról, hogy hol és kitől tud további információkat szerezni. Olyan esetben, ahol nincs büntetőeljárás (például öngyilkosságoknál), felkeresik a családtagokat átbeszélni a tragédiát.

– Nehéz megmutatni a világnak, hogy mit csinálunk, és miből is áll egy áldozatsegítő munkája, úgy, hogy ne kerüljön középpontba, kivel mi történt – magyarázza Kitanics Zsuzsanna. – Nagyon szerteágazó a munkánk. Alapdolog, ami minden bűncselekmény és tulajdon elleni szabálysértés sértettjének jár, ez az állami áldozatsegítő program. Az azonnali pénzügyi segély, érdekérvényesítés, jogi segítségnyújtás vagy akár az állami kárenyhítés. Ezenfelül van sok olyan bűncselekmény, amelynél igazából nem ilyen jellegű szolgáltatásokra van szükség, hanem hogy valaki ott legyen, támogatást nyújtson és meghallgassa a sértettet. Ha épp ruhanemű kell, akkor adományt keressen. Ha iskolai felszerelés szükséges, akkor azzal az alapítvánnyal vegye fel a kapcsolatot, amelyik ebben tud segíteni. Ha pedig lelki segítségnyújtásra van szükség, akkor az egyházak képviselőit vesszük igénybe, mert a pszichológusok nagyon leterheltek. Egyébként sokszor előfordul, hogy eleve a pszichológus helyett az egyházi személyt választják. A megyében lévő segélyszervezetekkel nagyon jó a kapcsolatunk.

Somogyban jelenleg nyolc áldozatsegítő dolgozik a rendőrkapitányságokon. Tavaly több mint 1700 esetben volt szükség a segítségükre.