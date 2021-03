Megkarcsúsította a pénztárcát az öv nélküli lazaság

Érdemes bekötni magunkat, mert egész héten ellenőrizik a somogyi rendőrök a biztonsági öv, a mobiltelefon vezetés közbeni használatát és gyerekülés helyes használatát. Több sofőr csekkel távozott a csütörtöki kontrollról, leginkább mert nem volt bekötve a biztonsági övük.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-jogok mentén is törhet a szivárványkoalíció

Egymás után intették le a gépkocsi vezetőket a somogyi rendőrök csütörtök délelőtt a Vásártéri úton Kaposváron.

Jó pár méterrel előrébb egy civil autóból figyelt kolléganőjük, aki egy kamerát is bevetett. – Egy szürke Skoda a végén – értesítette az adóvevőn a rendőrnő kollégáit, kit állítsanak meg a kocsisorból. Bócsa Máté is fennakadt a rostán. – Sosem kötöm be magam a városban, mert ki-be szállok és nem szeretem, most egy tízes bírságra számíthatok – tette hozzá a férfi. Nem sokkal utána állították meg Ledniczky Árpádot. Állateledel boltba igyekeztek feleségével vásárolni a plázához. Náluk mindent rendben találtak. – Drága a bírság, nem éri meg nem bekötni magunkat – mondta el a kaposvári nyugdíjas autós.

Nemcsak a személyautókat, hanem a teherautókat is megállították. – Elkérték az irataimat, átvizsgálták a csomagteret, nézték a biztonsági övet és szondát is fújattak – mondta el Mogyorósi Róbert, aki kaposvári nagypiacról hozott árut, ő a városban, rövidebb utakon is mindig beköti magát. A somogyi rendőrök egy héten át tartanak ellenőrzéseket a megye útjain. – Az országos Roadpol akcióhoz csatlakozva elsősorban a biztonsági öv, gyermekülés használatát ellenőrizzük, valamint a vezetés közbeni telefonálást, ami különösen veszélyes a közlekedésre – mondta el Varga Zoltán, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztályvezetője. A szabályszegő az adminisztrációt követően csekket kap, vagy a helyszínen egy terminál segítségével fizetheti be a bírságot.

– A kormányrendelet szerint a biztonsági öv használatának elmulasztása lakott területen belül 10 ezer, ezen kívül 15 ezer, autópályán, autóúton pedig 20 ezer forintba kerül– sorolta Varga Zoltán. Megjegyezte: a mobiltelefont vezetés közben használó szabálysértési bírságra számíthat, amelyet ha nem fizet be vagy nem dolgozza le a sofőr, akkor börtönbe is kerülhet.

Míg a biztonsági öv elmulasztása közigazgatási szabályszegés, amit ha nem fizetnek be, az adóhatósághoz kerül behajtásra. Kapitányságonként naponta két-három helyszínen kell számítani közúti ellenőrzésekre vasárnapig. Az elmúlt hónapban teherautókat buszokat ellenőrizték, legközelebb a gyorshajtókra állnak rá a radarok.

A passzív biztonsági eszközök óvnak meg a nagyobb bajtól A rendőrök országszerte ellenőrzik a biztonsági öv és a gyerekülés használatát március 8. és 14. között. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Seatbelt (vagyis biztonsági öv) elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az európai szintű ellenőrzés keretében a segédmotorosokat és motorkerékpárosokat is ellenőrzik. Esetükben a bukósisak használatát vizsgálják a rendőrök.

Fotó: Lang Róbert