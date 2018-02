A mindennapok hősei: megmentették a főkapitányságot a tűztől

Gyors fellépésükkel megakadályozták, hogy leégjen a megyei rendőr-főkapitányság, ezért tüntettek ki két tűzoltót szerdán a Somogy Megyei Kormányhivatal címertermében.

Még novemberben csaptak fel a lángok az épületben üzemelő konyhában. Az objektumőr vette észre elsőként a tüzet, beszaladt az ügyeletre, ahol éppen két tűzoltó volt szolgálatban, hogy fogadják a telefonos hívásokat.

– Rögtön kifutottunk, és akkor láttuk, hogy az egész aula telítődött már a füsttel – emlékezett vissza Uri Balázs és Czeider Bálint tűzoltó főtörzsőrmester. – Azonnal nekiláttunk az oltásnak. Négy-öt poroltót is elhasználtunk, de azokkal nem tudtuk megfékezni a lángokat, mert addigra a plafon is égett. Végül egy fali tűzcsap segítségével oltottuk el a tüzet. Éppen időben, mert perceken belül átterjedt volna a tűz az emeletre is: később láttuk, hogy akkorra már az említi irodák is telítődtek a füsttel.

Korábban évekig vonulós tűzoltók voltak, csak tették a dolgukat, szabadkozott a két főtörzsőrmester. Jó döntést hoztak, ami mások számára is példa, emelte ki az ünnepségen Neszményi Zsolt kormánymegbízott. Gelencsér Attila, a térség országgyűlési képviselője rámutatott: a tettük az egész közösség számára üzenet, hogy mindenki biztonságban érezheti magát.

Wéber Antal, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője hangsúlyozta: a két tűzoltó bevetési öltözet, sisak nélkül is szakszerűen, biztonsággal hajtotta végre az oltást.

Molnár Gábor, megyei rendőrfőkapitány hozzátette: 310 ember munkahelye menekült meg, mert példás az együttműködés rendőrök és tűzoltók között. A két tűzoltó elismerő oklevelet és ajándékokat vehetett át hősies tettéért. Az ünnepségen részt vett a gamási polgármester, Tóth Péter is, mert az egyik tűzoltó gamási lakos.