Míg a kutyákat mentették, kirámolták a Kutyatár autóját

Miközben kutyákat gyűjtöttek össze, addig betörték a Kutyatár Egyesület autójának ablakát és elvittek több száz ezer forintot. A táska pár kerítéssel arrébb előkerült üres pénztárcákkal.

Tucatnyi kutyáért indultak a hétvégén a Kutyatár Egyesület állatmentői az egyik kaposvári utcába. A városrész nem ismeretlen számukra, legutóbb hozták el Zsömit, és Crosst az öt újszülött babájával. Az állatok egykori gazdájának próbáltak többször is segíteni a vastag ruhákon kívül tűzifát és élelmiszert is vittek. A hétvégén újabb jelzés érkezett és a helyszínen a bokrok alatt, a szemben lévő domboldalon kilenc kutyakölyköt talált Boncz Edit. Miután a kicsik az autóba kerültek, kezdődött az anyaállat keresése, amelyben egyesületi tag is segítségére volt. Közben a kölykökre is rápillantott Boncz Edit, akkor vette észre, hogy a gépkocsi jobb ablakát benyomták és minden tele van üvegszilánkokkal.

– A jobb első ülésen egy fél tégla, letörve az irányjelző és a táskám pedig sehol – mondta el Boncz Edit. Hozzátette: számos irat, számla és körülbelül négyszáz ezer forint tűnt el a kocsiból. Rendőrt hívtak, majd a helyszínelés végeztével elindultak a horhón lefelé, amikor egy kerítésoszlopra akasztva megtalálták az ellopott táskát, de a pénztárcák már üresek voltak. – Rendszeresen járunk ebbe az utcába, nagyon elkeserítő, hogy próbálunk segíteni és ezt kapjuk érte – mondta el Boncz Edit. Hozzátette: nagy segítség lenne, ha szert tudnánk tenni egy Skoda Yeti jobb első ajtóüvegre, hogy használni tudjuk a járművünket, továbbá újabb kenneleket terveztek kialakítani, de az erre szánt keret már nem áll rendelkezésre.