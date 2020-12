Milliókat csalt ki idősektől az álpostás

A negyvenhat éves férfi tizenhat esetben követett el bűncselekményt időskorúak ellen.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az ország kilenc városát járta az a férfi, aki magát postásnak kiadva szerezte meg áldozatai pénzét. Akcióit úgy hajtotta végre, hogy kitalált egy valótlan indokot, például hamis bankjegyekre hivatkozott, és ezzel csalta ki az idősek készpénzét, bankkártyáját. Miután ezeket megszerezte, elfutott a helyszínről. Több mint kétmillió forintot szerzett ezzel a módszerrel.

A férfi már korábban is büntetve volt, elfogása után a beismerte tettét, a bíróság öt év börtönbüntetést, öt év közügyektől eltiltást és két év járművezetéstől való eltiltást szabott ki, egyúttal kötelezte a sértetteknek okozott kár megtérítésére is. Az ítélet ellen a védelem enyhítésért jelentett be fellebbezést, ezért a bíróság – mivel az ítélet nem emelkedett jogerőre – a férfi letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta.

Borítókép: illusztráció