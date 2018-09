„Minden nap rémálom volt” – az asztalokat is eltüzelte az albérlő

Egy Tapsonyban élő nő alaposan ráfaragott albérlőjével, nem elég, hogy nem kapta meg a bérleti díjat, még a közüzemi számlákat is neki kellett kifizetni.

– Tavaly augusztusban hirdettem meg a házamat, mert az előző bérlőim elmentek – kezdte a történetét Tímea. – Több érdeklődő is volt, majd két hónap eltelte után jelentkezett egy hölgy, aki egyedül szerette volna kivenni az ingatlant. Meg is állapodtam vele, hogy a következő héten megkötjük a bérleti szerződést, és birtokba veheti a házat. Időközben azonban jelentkezett egy másik nő is, akinek azonnal ki kellett költöznie három kiskorú gyermekével egy másik bérleményből. Hiába mondtam neki, már foglalt a ház, addig járt a nyakamra, amíg végül beadta a derekam.

– Még a munkaszerződését is megmutatta, hogy bizonyítsa, mennyi a jövedelme – tette hozzá. – Gondolkodási időt kértem, felhívtam és közöltem vele, a másik hölgynek adom ki az ingatlant, de addig erősködött, míg végül őket választottam.

Megbeszélték, hogy a bérleti díjat és az egy havi kauciót három részletben fogja kifizetni, amiről megállapodást is írtak és november negyedikén be is költöztek. Ám már ekkor is felvetődött egy probléma.

– Állítása szerint a fuvaros, aki költöztette több pénzt kért, így a megállapodott összegnél kevesebbet tud adni, a többit a következő héten rendezi – folytatta Tímea. – Fizetéskor, pedig az aktuális havi bérleti díjat is kiegyenlíti. Minden rendben is volt, határidőben megkaptam a bérleti díjat. Mivel már hideg volt, ezért kérte, segítsek tüzelőt szerezni. Egy ismerősömön keresztül elintéztem, de a fizetésnél akadt némi probléma: egy részét kifizette a többire pedig haladékot kért. Pár hét múlva ismét felhívott, nem tudnak fűteni, akkor is segítettem neki. Természetesen akkor sem tudott fizetni.

Írtak egy papírt, mikor és hogyan tudja kifizetni a fát a bérlő. Következő hónapban is pontosan kifizette a lakbért. A villanyszámlával volt egy kis elmaradás, aminek teljesítésére írásban fel is szólította Tímea és figyelmeztette a következményekre. A határidőig nem rendezte a tartozást, így fel akarta mondani a szerződést. Ekkor megígérte, ezentúl betartja a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeit. Végül kifizette a számlát.

– Eljött a januári díjfizetés, amikor megérkeztem, teljesen ki volt borulva a hölgy, hogy a postán befizette a számlákat és ott felejtette a pénztárcáját, amiben a készpénze és a bankkártyája volt – mondta Tímea. – Haladékot kért, majd megkért, adjak neki fát, mert nem tud fűteni. Ismét elintéztem, hogy vigyenek neki fát. Pár héttel később ismét felhívott, hogy elfogyott a tűzifa. Ekkor már megtagadtam a segítséget.

Ekkor már gyanakodott Tímea, majd beszélt egy ügyvéddel, a bérleti szerződés felmondásáról. Azt a tanácsot kapta, minél előbb szüntesse meg a szerződést. Ez azonban nem volt egyszerű, mivel a bérlő nem írta alá a felmondást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Elmentem a munkahelyére, ahol közölték, két hete elküldték – folytatta. – Próbáltam hívni, de nem vette fel a telefont. Végül sokszori próbálkozásra az egyik fiával sikerült beszélnem. Üzentem az édesanyjának, hogy még aznap fel fogom keresni. Magyarázatot kértem tőle. A válasz az volt, új munkahelyre megy dolgozni. Ennek is utánajártam, de nem volt igaz. Nem is hallottak róla. Az újabb határidőig sem tudott fizetni, az volt a kifogás, hogy a gyermekei édesapját baleset érte, és kórházban fekszik. Állapota súlyos és félő, hogy nem marad életben. Nem tudja, mikor fog tudni fizetni, mert a gyermektartási díjat nem kapta meg. Persze ez mind színjáték volt.

Tímea időközben megtudta, ki volt az előző főbérlője és felvette vele a kapcsolatot. A hölgy mindent elmondott: ott sem fizetett, rengeteg számlatartozást hagyott hátra és az ingatlant is teljesen lelakta. Kiderült az is, hogy a legidősebb fiú kétes üzletekben van benne. A középső fiú gyermekotthonban él, csak néha látogatta meg az édesanyját és a testvéreit.

– Valamit ki kellett találnom, azért azt mondtam, vissza szeretnék költözni a házamba – mondta Tímea. – Így aláírta a felmondást, mely április 30-ai hatállyal megszüntette a bérleti szerződést és azt ígérte a bérlő, hogy március elsejéig kiköltözik. Közben a legidősebb fia munkába állt, s azt az ígéretet kaptam, hogy a legelső fizetéséből minden tartozásaát rendezi. Minden héten hitegetett, hogy fizetni fog. Minden nap egy rémálom volt. Azt hittem, soha sem lesz vége. A megígért időpontban nem költözött ki, és nem is fizetett sem lakbért, sem a közüzemi számlákat. Én fizettem be helyette minden hónapban. Csak a kifogások jöttek. A legrosszabb az volt, amikor nem engedett be a saját házamba. Néhány helyiséget lezárt előttem, nem tudtam bejutni.

– Végső elkeseredésemben felszólítottam, amennyiben nem mehetek be minden helyiségbe, kihívom a rendőrséget – mesélte. – Azonnal előkerült a kulcs. Határidőre nem hagyta el a házat, már nem tudtam, mit is csináljak. Nem tudtam tovább fizetni a számlákat, így felkerestem az E.ON ügyfélszolgálatát. Sikerült elintéznem, hogy kapcsolják ki az áramot, s ezt a bérlőnek is jeleztem. Elkezdett könyörögni, hogy ne tegyem, itt vannak a kiskorú gyermekek, megromlik az étel a hűtőben. Ez akkor már nem érdekelt, mindenáron ki akartam tenni a házamból. Kijöttek a szakemberek és lekötötték a villanyt. Utána sem voltak hajlandóak kiköltözni. A bírósághoz fordultam és pert indítottam ellenük.

A villanykikapcsolás után még három hétig az ingatlanban voltak. Végül sok viszontagság után elköltöztek. Megbeszéltük, mikor találkozunk, s akkor átadja az ingatlant és a kulcsokat, valamint elszámolunk egymással. Mire odaértem a házhoz már nem volt ott senki, elköltöztek. Borzalmas szag terjengett az egész lakásban. Nem hittem a szememnek. Az udvar gazos volt, tele szemeteszsákokkal. Mindenütt rengeteg szemét, a falak leverve, a konyha fekete volt a füsttől. A kamrában és a nyári konyhában macskaürülék volt. Ami éghető volt, mindent eltüzeltek, még a gyalupadot is szétverték. A konyhaajtó, két ablakkeret, egy szekrény, az asztalok, a székek és egy fapad is tüzelőként végezte.

– Mint kiderült összebarátkozott az egyik szomszéddal, s ők is az én házamból használták a vizet és az áramot is, én pedig fizettem – hangsúlyozta. – Két családot tartottam el, nemcsak az albérlőimet, hanem egy idegen nőt és férfit is. Náluk víz és villany sem volt… Több tízezer forintos villany- és több ezer forintos vízszámlát hagytak hátra közösen. Mindezek ellenére az volt a fontos, hogy végre elmentek. Hónapokon át dolgoztunk a ház helyreállításán, szinte teljesen fel kellett újítani az épületet.

Tímea szerint most valahol a Marcali, Böhönye útvonalon laknak albérletben. Szerinte ott is teljesen le lakják majd az ingatlant, fizetni és elmenni sem fognak, csak újabb kifogásokat gyártanak.