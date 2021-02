Motorral szántják fel a somogyi erdőket

Huszonkilenc somogyi gazda, polgármester és vadásztársasági elnök adott ki közös nyilatkozatot az erdőket felszántó illegális motorosok miatt. Ugyanis egyre gyakoribb az illegális terepjárós, quad- és terepmotoros forgalom a külső-somogyi településeken. Ez komoly károkat okozhat a természetnek, s zavarja az erdőlátogatókat. Az érintettek arra hívták fel a figyelmet: a természetjárás törvényben rögzített és íratlan normáit nem mindenki ismeri, illetve tartja tiszteletben.

A problémát felvető polgármesterek, gazdálkodók és a vadásztársaságok képviselői szerint az elharapózó illegális terepjárós, terepmotoros és quados forgalom már egyre több konfliktushoz vezet. – A terepjárósok és quadosok az utóbbi időben többször is feltűntek a környéken – mondta Schádl Szilárd karádi polgármester. – A felázott, sáros területen a nagy terepgumis gépek könnyen tönkretehetik az utat, s olyan barázdát csinálnak, hogy a többi jármű csak nehezen vagy egyáltalán nem tud közlekedni. Településünkhöz nagyjából 5200 hektár külterület tartozik, s az ismeretlen közlekedők többször is kárt okoztak a földutakban, melyek karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. A javításra több millió forintot kell fordítani.

Karádon mezőőr is segíti a megelőzést, és Schádl Szilárd szerint bírságra számíthatnak az illegálisan közlekedők, ha sikerül tetten érni őket.

– A gépek tönkreteszik a gyalogosok, a kerékpárosok és a gazdálkodók által is használt földútjainkat. Ezenkívül letapossák a gazdák terményeit is – áll abban a felhívásban, amelyet a Sefag Zrt. osztott meg honlapján. – A meredek domboldalakon komoly talajpusztulást okoznak.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (SMRFK) érdeklődésünkre egyebek mellett azt is közölte: Somogy megyében elsősorban a Siófoki Rendőrkapitányság illetékességi területén emelkedett meg azoknak a száma, akik az erdőket nem annyira a természet iránti szeretetből keresik fel, hanem inkább versenypályának használják az erdei utakat. A járműveikkel zavarják az erdők rendjét, az állatok nyugalmát, ami az őszi szarvasbőgés időszakában kiemelten kártékony és veszélyes is. – Éppen ezért a Siófoki Rend­őrkapitányság munkatársai az együttműködő szakemberekkel közösen rendszeresen tartanak összehangolt akciókat – tájékoztatott a rend­őrség. – Ezek célja az erdészeti, a természetvédelmi, és a közlekedési szabálysértések elkövetésének megelőzése, megakadályozása, valamint az elkövetők felelősségre vonása. Az erdőkben a jogsértések megelőzése érdekében a jövőben is számítani lehet az összehangolt akciókra.

Quad a desedai bringaúton

Beszámolók szerint nemrég egy bicajos a desedai kerékpárúton találkozott quadosokkal. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság lapunkat arról tájékoztatta: erdőterületet csak gyalog, lóval vagy kerékpárral szabad látogatni. Oda autóval, motorral, quaddal és egyéb motoros járművel – az erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység kivételével – tilos a behajtás.