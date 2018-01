Naponta egy rapsic – sokan horgásztak a zavarosban a Balatonnál

Bár markáns trendváltozás nincs, az elmúlt esztendőkhöz képest némileg kevesebb volt a kirívó szabályszegés a Balatonnál.

– Minden munkanapra jutott egy feljelentés, így mutatna a 2017-es halőrzési mérlegünk – tájékoztatott Havranek Mihály, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vagyonvédelmi és halőrzési vezetője. – A kép azonban ennél jóval árnyaltabb, hiszen a tavalyi év első két hónapjában vastag jégtakaró segítette a munkánkat, így a 252 feljelentés tíz hónapra oszlott el, ezen belül tavasszal és ősszel zömmel a helyiek, nyáron a vendéghorgászok adtak munkát halászati őreinknek.

– Sajnos messze vagyunk a 2014-es számoktól, amikor mindössze 190 esetben kellett intézkedniük halászati őreinknek – tette hozzá Havranek Mihály. – A negatív rekordot jelentő 2010-es évhez képest közel harminc százalékkal kevesebb feljelentés született.

A szabályszegések listáját továbbra is az engedély nélküli horgászok vezetik. Hetvennyolcan akartak úgy halat fogni, hogy semmilyen horgászatra jogosító okmányt nem váltottak ki, voltak, akiknek voltállami horgászjegyük, érvényes területi jegyet viszont nem vettek. Az engedély nélküli horgászok többnyire a vendéghorgászok köréből kerültek ki, gyakorta azért, mert hirtelen ötlettől vezérelve ültek le a vízpartra nem gondolva arra, hogy a szabályszerű horgászathoz a bot és a csali nem elegendő.

– 2017-ben ötvennél is többen pecáztak több mint kettő, de a sokat látott halőröket is meglepik olykor az akár öt bottal is kísérletező mohó „sportemberek” – emelte ki Havranek Mihály. – Négyen a turistajeggyel használható botszámot hagyták figyelmen kívül, nyolcan a tilalmi időt nem tartották be. Meglepő, hogy a turistajegy 2014-es bevezetése óta mindig akadnak olyanok, akik nincsenek tisztában a jegytípus biztosította lehetőségekkel, holott a kiváltás feltétele a sikeres online vizsga.

A nem pontosan vezetett fogási naplóval nemcsak az őröket akarják félrevezetni, hanem a közösből próbálnak a megengedettnél nagyobb szeletet hasítani, megkárosítva a becsületes horgászokat és a társaságot is. – A halgazdálkodás költségeinek jelentős hányadát az engedélyeket vásárló horgászok fedezik, a kvótarendszer pedig az igazságos teherviselést segíti elő – mondta Havranek Mihály. – Ötvenöt ilyen eset történt tavaly – ezt a számot nagyon magasnak tartjuk, ezért is emeltük be ezt a szabályszegést az idei évtől a kirívó cselekmények közé. 2018-tól a szabálytalankodók legalább egyéves eltiltásra számíthatnak.

Tizenkilenc esetben fordult elő, hogy őrizetlenül hagyott felszerelést találtak a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. halőrei. Négy horgász bukott le tavaly azért, mert tiltott helyen horgászott. Akadtak, akik nem elégedtek meg a szabályozásban meghatározott napi darabszámmal és akik a fogható méretet el nem érő halakkal szerettek volna távozni a vízpartról.

– A szabálysértések mellett kértük a rendőrök segítségét is – hangsúlyozta Havranek Mihály. – Ezekben ez esetekben bűncselekmény elkövetőjével szemben jártak el kollégáink. Ilyen volt az a három legutóbbi eset is, amikor gereblyézők akadtak fenn az ellenőrzésen.

Halászlóháló és varsa a vízben

2017-ben 2860 méter halászháló és több, mint hetven méternyi varsa került elő a víz alól. Ez a szám a 2010-es esztendővel összevetve beszédes, akkor 12600 méter hálót találtak meg és számoltak fel a halászati őrök a Balatonon és Kis-Balatonon. Ezek az esetek minden esetben bíróság elé állítással végződnek.

Az ítélettel járó büntetést az illetékes járási hivatal földművelésügyi osztálya még megtoldja a halvédelmi bírsággal, visszavonja az állami horgászjegyüket és egy időre eltiltja az új engedély váltásától. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a horgászrend értelmében – saját hatáskörben eljárva – további eltiltással „díjazza” a kirívó szabályszegést.