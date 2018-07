Négy hónapon át menekült a rendőrök elöl a Somogyi Rambó

Ezúttal egy olyan régi történetet elevenítünk fel, mely négy hónapon át szinte az egész országot lázban tartotta. A Somogyi Rambo négy hónapi bujkált a rendőrök és a kommandósok elől.

Ezerkilencszázkilencvennégy szeptember 15-én Kisasszond mellett egy erdős területen hasba lőttek egy 28 éves kaposfői férfit. Traktorral dolgozott az erdőt szegélyező szántóföldön, majd amikor munkáját rövid időre abbahagyta, akkor érte a lövés. Ezután csaknem két órát feküdt magatehetetlenül, amikor rátaláltak és értesítették a mentőket. A férfit vérbefagyva szállították a kaposvári kórházba, ahol azonnal megműtötték. Egyebek között el kellett távolítani az egyik veséjét és súlyosan sérült a lépe is. A műtét után is életveszélyes volt az állapota, de felépült sérüléséből.

Olyan fegyverrel lőtték meg, amellyel kizárólag nagyvadra vadásznak. A rendőrség egy O. István nevű rendkívül agresszív kisasszondi lakost keresett, aki alaposan gyanúsítható volt azzal, hogy leadta a lövést. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének kísérlete és más súlyos bűncselekmények elkövetésének alapos gyanúja miatt indított eljárást. A férfi a bűncselekmény után elbujdosott. A rendőrség a lakosság segítségét is kérte, de felhívták a figyelmet, hogy a gyanúsítottnak fegyvere van és nagyon agresszív.

A rendőrség nagy erőkkel kereste a veszélyes bűnözőt: a megyei főkapitányság, valamint a kaposvári kapitányság bűnügyi és közbiztonsági állománya a Kapos kommandó bevonásával nyomozott a férfi után. A környéket lezárták, éjjel-nappal járőr- és nyomozócsoportok dolgoztak O. István elfogásáért, illetve az általa elkövetendő súlyos bűncselekmények megakadályozásáért.

Az elfogatóparancs kiadásától kutyás és helikopteres felderítő egységek pásztázták a területet, ahol várhatóan felbukkanhatott. Az egyenruhások munkáját nehezítette a Kisasszond körüli sűrű erdő, amely bőven lehetőséget adott a rejtőzködésre. Bár a faluban többek szerint nem fák, hanem cigánycimborák rejtegették a hírhedt férfit.

A falu lakói féltek, hiszen a település utolsó házában élő agresszív embert szinte mindenki ismerte. Elmondták: O. István 1993 decemberében szabadult – legutóbbi – börtönbüntetéséből, amióta szabadlábra helyezték, megszaporodtak a tolvajlások a településen, sőt nemi erőszakról is hallottak. Azt is tudni vélték, hogy a fegyvert, amellyel a szerencsétlen férfit meglőtték, a meglőtt férfi apósától lopta el, s ez később összetűzésre adott alkalmat a két ember között. Az esetről elmondták, hogy miután hátbalőtte férfit, odament és „megdöglesz, te disznó!” szavakkal a halántékához szorította a fegyvert. A kíntól gyötrődő embernek ugyan megkegyelmezett, de megfenyegette: ha elmondja mi történt, még nagyobb baj lesz…

Közben az is napvilágot látott, hogy O. István többszörös visszaeső: kilencszer volt már büntetve, és más bűntettekben való részvétel miatt is eljárás folyt ellene. A veszélyes bűnöző kézrekerítése érdekében a megyei rendőrkapitányság vezetője 100 ezer forint jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek.

Kaposvár különböző pontjain megtartott kommandós akciók jelezték, hogy a rendőrök ugyan még nem találkoztak vele, ám továbbra is nagy erőkkel keresték a kisasszondi lövöldözőt. A rendőrök sok bejelentést kaptak, ám egyik sem vezetett eredményre. Hiába vélték felfedezni az elkövetőt, a gyors akció(k) ellenére, a rendőrök bottal üthették a nyomát.

Közben a szökésben lévő O. István amúgy is tetemes számlájára újabb bűncselekmény került: a gyanú szerint fegyverrel fenyegette meg a Béla-király utcai sorompó őrét is. A nyomozók szerint népes csapat támogatta a szökevényt. Ők szereztek neki újabb és újabb búvóhelyeket, ők hordták neki az élelmiszert és a ruhát, valamint ők próbálták félrevezetni a rendőröket is, hogy „védencük” egérutat nyerhessen.

Szinte naponta érkezett bejelentést a férfiről, akire közben ráragasztották a Somogyi Rambó nevet. A lovasrendőrök egyszer már majdnem nyakon csípték, de sikerült kereket oldania. Azt viszont látták, hogy rossz bőrben van. Az elmúlt hetek, hónapok bujkálása megviselte nemcsak a szervezetét, hanem az idegeit is. Némileg meg is változott. A kisasszondi lövöldöző bujkálása közben – vélhetően – a Farkaslaka erdőrészben leütött, egy ott dolgozó favágót majd az ájult emberről leszedte a gumicsizmáját, és a karóráját. Még a cigarettáját is elvitte…

1995 január 15-én aztán rendőrkézre került a Somogyi Rambó Inkén. A megyei rendőr-főkapitányság nyomozói, a budapesti rendőri ezred egyik bevetési csoportja és a Kapos Kommandó akcióját négyhónapos nyomozói munka előzte meg. A Kisasszond térségében tartott nagyszabású rendőri akció során kiderült: nem abban a térségben bujkál. Ezért az adatgyűjtés körét kiszélesítették, így jutottak el a rendőrök Inkére, ahová a szökött bűnöző egy régi börtönkapcsolata révén került.

Miután „felszedték” az információt, hogy egy hozzá hasonló személyt láttak Inkén, a Rákóczi utca egyik portáján, megfogni már rutinfeladat volt. Nem tanúsított ellenállást, bár amikor körülzárták a házat, megpróbált kereket oldani. Ezúttal azonban sikertelenül. A szinte napra pontosan négy hónapos bujkálás megviselte a gyanúsítottat.

A 34 éves férfi addig kilencszer volt büntetve. S ezúttal sem csak a lövöldözés miatt kellett felelnie: Kisasszond határában elkövetett erőszakos közösülés, októberben Kaposváron a Béla király utca elején történt fegyveres rablás, valamint több tucat betörés miatt is. A bujkálását segítette a helyismerete, s az, hogy félelemből vagy tudatosan, de mindenütt titkolta, honnan jött, hová tart. Nappal az erdőben rejtőzködött, éjszaka pedig mozgott, de minden gyanús jelre az erdőbe menekült.

Végül 13 év fegyházbüntetésre ítélték, melyből 10 és fél esztendőt le is ült, s jó magaviseleté miatt előbb szabadult, aztán…

Kettőezer-ötben újra horogra akadt a Somogyi Rambó, erőszakos közösüléssel, illetve személyi szabadság korlátozásának bűntettével és betöréses lopássorozattal gyanúsították. Egy korábbi sérelem miatt késsel fenyegette meg egy középkorú asszonyt. O. István arra kényszerítette a nőt, hogy menjen vele a házába, majd töltsék együtt az estét a kisasszondi erdőben. A korábban már bevált fenyegető stílust alkalmazta ezúttal is. A lelkileg-testileg meggyötört nő szenvedése másfél napig tartott, mialatt a környéken ide-oda hurcolta magával a férfi. Hozzátartozói persze már jelezték eltűnését a rendőrségnek.

A rendőrség speciális technikai eszközök segítségével kezdték meg az üldözést. Okulva az 1994-ben történteken, egyszerre több helyen próbálták meg elfogni a férfit, 3-4 ellenőrzési pontot állítottak fel. Tíz órán át tartott a hajsza; Gige, Kiskorpád, Kaposfő és Kisasszond környékén futott és gyalogolt, ezalatt majdnem 60 kilométert tett meg. Trükközött is: volt olyan település, ahová többször visszatért, a kisasszondi temetőnél pedig a friss hóban hátrafelé gyalogolt ötszáz métert. Menekülése során vízfolyáson és kukoricatáblákon gázolt át.

Az üldözés még a nyomkövető rendőrkutyákat is megviselte; az egyik járőr mellől kidőlt az eb, fizikailag nem bírta az órák óta tartó rohanást. A Somogyi Rambó az elfogásakor semmilyen ellenállást nem tanúsított. Látszott rajta, hogy nagyon fáradt.

Cikkünk összeállításakor a Somogyi Hírlapban megjelent korabeli tudósításokra támaszkodtunk.