Nem engednék szabadlábra a kaposvári rablógyilkost

Indítvány tett az ügyészség egy életfogytiglanra ítélt kaposvári férfi feltételes szabadságra bocsátásának elhalasztására, a Somogy Megyei Főügyészség egy 29 éve történt brutális emberölés elkövetőjével szemben járt el így.

Az elítélt férfi 3 társával együtt 1990 szeptemberében Kaposváron, a Hermann dűlőben támadt rá a 79 éves egyedülálló idős asszonyra. A támadók fejükre fekete színű női harisnyát, kezükre gumikesztyűt és zoknit húztak. Az ágyban fekvő idős sértett szájába zsebkendőt tömtek, míg arcát fejkendőjével átkötötték, lábát és kezét is megkötözték. Az idős nő megfulladt. A rablógyilkosok gázpalackokat, edényeket, és készpénzt vittek magukkal.

A férfit mindezért nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéleték. 20 év múlva feltételesen szabadult 2011. április 1-én. Azonban később lopás miatt újra elítélték a Kaposvári Járásbíróságon. A büntetését töltve a szombathelyi börtönben egy körletfelügyelőt akart megvesztegetni azzal, hogy 200 ezer forintért csempésszen be neki egy telefont. Ezért hivatali visszaélésért is elítélték. A Somogy Megyei Főügyészség azonban most azt indítványozta, hogy a feltételes szabadságra bocsátása legkorábbi időpontját 5 évvel halassza el a bíróság.