Rács mögé kerülhet a biofű díler

Nem jogerősen három év hét hónap börtönbüntetést szabott ki a Siófoki Járásbíróság az ellen a fiatalember ellen, akit új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt vádoltak.

Jó néhány évre börtönbe vonulhat az a 26 éves férfi, akit biofűvel való visszaélés és kábítószer birtoklásának vétsége miatt mondott ki bűnösnek a Siófoki Járásbíróság. Az előkészítő ülést követően még aznap megtartott tárgyaláson börtönbüntetést szabott ki rá a taláros testület.

A vádlott, aki jelenleg is letartóztatásban várja a végső döntést, 2018-tól egészen tavaly júliusig pszichoaktív anyagot vásárolt, hogy azt majd Siófokon eladhassa. De természetesen saját használatra is szánt a biofűből. A kuncsaftokkal telefonon egyeztetett és titkos kódot használtak a rendelések leadása során. A kimért és előre csomagolt „árut” természetesen egy titkos helyen, egy siófoki vasúti töltésen és a mellette lévő nádasban rejtette el.

Csakhogy tavaly július végén a férfit rejtkehelye közelében ellenőrizték a siófoki rendőrök, s gépkocsijából steril fecskendők, tűk és 1 millió forintnál is több készpénz került elő. Ezután pedig a nádasban és a töltésnél elrejtett új pszichoaktív anyagot tartalmazó porokat, 150 kisméretű műanyag tasakot, digitális mérleget és a biofű készítéséhez szükséges orvosi szereket is megtalálták a rendőrök.

A bíróság ítéletét az ügyészség tudomásul vette, míg a vádlott és védője fellebbezést jelentett be. A járásbíróság osztva az ügyészségi álláspontot a férfi letartóztatását fenntartotta a másodfokú eljárás befejezésééig.