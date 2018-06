Rágyújtotta a házat a háromgyermekes családra a részeg férfi

A Somogy Megyei Főügyészség különös kegyetlenséggel, több emberen és tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat egy büntetett előéletű, 50 éves férfival szemben.

Az ittas vádlott tavaly egy júniusi estén egy somogyi kistelepülésen meggyanúsította a szomszédjában élő nőt azzal, hogy ellopta negyvenötezer forintnyi készpénzét. A vádlott rögtön meg is fenyegette a nőt azzal, hogy rájuk fogja gyújtani a házukat, ha nem adja vissza a pénzét.

A férfi nem sokat várt, a fenyegetését pár óra elteltével be is váltotta. Miután a szomszéd család tagjai nyugovóra tértek, átment hozzájuk, étolajjal átitatott rongydarabokat tömött a család házuk tetőgerendája és tetőcserepei közé, majd azokat meggyújtotta. A tűz többször elaludt, ezért 3-4 alkalommal is újra megnyújtotta, majd amikor a tetőszerkezet lángra lobbant, hazament és saját házának udvarán elaludt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A házban a nőn kívül az élettársa, továbbá egy 3,5 éves, egy 2 éves és egy fél éves gyermek aludt. A felnőttek a legkisebb gyermek sírására ébredtek, így véletlenül vették észre a tüzet, amit a családfő kezdett oltani. A még parázsló gerendákat és tetőrészeket végül a kiérkező tűzoltók oltották el véglegesen. A tűz következtében a házban tartózkodó sértettek, ha nem vették volna észre időben a tűz kialakulását, életveszélyt, esetleg halált eredményező füstmérgezést vagy égési sérülést szenvedhettek volna.

Az ügyészség börtönben végrehajtandó szabadságvesztés a közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben.