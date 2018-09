Régi történet: tehervonat vágta ketté a buszt – tizenhárom halott

Ezúttal egy szomorú esetet elevenítünk fel: 1996. február 26-án autóbusszal ütközött egy tehervonat Kutasnál. A szerencsétlenségben tizenhárman vesztették életüket.

– Tizenhárom halottja és sok sérültje van annak a balesetnek, amely hétfőn nemsokkal 12 óra után történt Kutas vasúti átjárójában – írta az esetről az MTI. – Egy Volán-autóbusz nekiütközött a Kaposvárról Gyékényes felé tartó gyorstehervonatnak; a vonat kettészakította a buszt és egyik felét több száz méteren át tolta maga előtt. Közben a busz és a vonat is kigyulladt, az autóbusz teljesen kiégett, a vonatnak pedig a vezetőfülkéje vált a lángok martalékává.

– Feltehetően nem engedték le a sorompót a vonat érkezése előtt, ez okozta a tragédiát – tudta meg a helyszínen az MTI munkatársa. – A sebesültek Nagyatádra és a kaposvári kórházba szállították. A halottak azonosítása hosszadalmas volt, mivel a testek megégtek, s az ütközés következtében a felismerhetetlenségig szétroncsolódtak.

A kutasi tömegszerencsétlenség körülményeit a helyszínen vizsgálta egy rendőrökből, műszaki és vasútbiztonsági szakértőkből álló csoport. Elsődlegesen a láthatósági feltételeket rekonstruálták, azaz megvizsgálták, milyen rálátása volt a kereszteződésre a vonat, illetve az autóbusz vezetőjének.

A kutasi katasztrófa helyszínén a tűzoltás vezetője az MTI érdeklődésére elmondta: 15 perccel a bejelentés után érkeztek a helyszínre Nagyatádról, nem sokkal utánuk a kaposvári tűzoltók is megérkeztek. A busz egy része még akkor is égett, jóllehet a sínek mentén lévő házakból többen is poroltókkal siettek a szerencsétlenül járt utasok segítségére, de a civil lakosság nem tudta megfékezni a lángokat.

Az egyik helybeli 22 éves nevelt lányát még ki tudta húzni az égő roncsok alól, feleségén azonban már nem tudott segíteni. A vonat, miközben a buszt maga előtt tolta, sorra kidöntötte az állomás világító oszlopait, és az elektromos vezetékek is megsérültek.

Megszólalt az egyik túlélő

– Nem volt leengedve a sorompó és amikor a vasúti átjáróhoz értünk , pont akkor jött egy tehervonat – nyilatkozta a Somogyi hírlapnak akkor az egyik túlélő. – Csak arra emlékszem, mintha repültünk volna. Éreztem, valaminek nekiütődőm, de azt nem tudtam, minek csapódtam neki. Ahogy arra sem, hogyan égtem meg. Aztán csak kiabálást és sírást hallottam, mindenhol sebesültek feküdtek.

– Sokan jöttek segíteni, s körülbelül tíz perc alatt megérkeztek a mentők is, a súlyos sérültekért mentőhelikopter érkezett – tette hozzá. – Engem tolókocsiba tettek és átemeltek a roncsokon.

Nem engedte le a sorompót

A kutasi vasúti tömegszerencsétlenség okozásával vádolt sorompókezelőt öt év fogházban letöltendő büntetésre ítélte a Kaposvári Városi Bíróság; ezt az ítéletet a Somogy Megyei Bíróság másodfokon is helybenhagyta.

A bíró az ítélet indoklásaként elmondta: a vádlott alapvető és döntő mulasztás követett el azzal, hogy a sorompót nem engedte le időben. Erre vonatkozóan az elsőfokú bíróság ítélete megalapozott volt. Az eljárás során azt viszont nem kellő gondossággal vizsgálták, miként kell megközelíteni a vasúti megállóhelyet a vonatnak. A másodfokú bíróság szakértők bevonásával megállapította, hogy a mozdony vezetője a vészfékezés ellenére sem tudta volna megállítani a vonatot a közúti kereszteződésig, a baleset azonban elkerülhető lett volna, ha hangjelzést ad, ami alapvető kötelessége lett volna, ahogyan az elő is van írva a szabályzatban.

A tanácsvezető bíró hangsúlyozta: ez a körülmény a vádlott felelősségét csak enyhíti, de nem menti fel cselekményének súlya alól, teszi lehetővé a büntetés enyhítését.

