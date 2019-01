Segített a bajba jutott autósoknak, akik hálából meglopták

Egy 22 éves és egy 24 éves kaposvári férfi tavaly szeptemberben Somodorban közlekedtek a gépkocsijukkal, amikor az autó hátsó futóműve kitört.

A közelben lakó sértett megengedte, hogy a családi háza udvarán javítsák meg autójukat, sőt még segített is nekik a munkálatokban. A jóhiszemű sértett azonban néhány pillanatra magára hagyta a két férfit, akik ez idő alatt a garázsból elloptak egy láncfűrészt és egy kanna benzint.

A vádlottaknak nem először kell bíróság elé állniuk, ugyanis fiatal koruk ellenére mindketten büntetett előéletűek, és más büntetőeljárás is folyik ellenük. Miután a kaposvári nyomozók megállapították, hogy ezzel a lopással is ők gyanúsíthatók, az ügyészség indítványára a bíróság elrendelte a bűnügyi felügyeletüket. Egyikük azonban még ekkor is újabb bűncselekményt követett el, ezért jelenleg letartóztatásban van. A Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség mindkét férfi ellen vádat emelt a lopás miatt.

Fotónk illusztráció!