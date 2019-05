Sorozatosan kifosztotta az időseket, de ismerősétől is lopott

Vádat emeltek azzal a 32 éves kaposvári nővel szemben, aki tavaly sorozatosan követett el vagyon elleni bűncselekményeket. Több idős embert kifosztott, házakba tört be, valamint boltból is lopott. Az egyik betörésben az élettársa is segédkezett.

A többszörösen büntetett előéletű asszony feltört egy igali hétvégi házat, ahonnan elvitt minden mozdítható értéket, az ágyneműtől a mosógépig. Egy részüket megtartotta, míg a feleslegesnek tartott dolgokat a rokonai között elosztogatta. Kaposváron a cseri és donneri városrészben követett el bűncselekményeket. Egy 84 éves, majd egy 74 éves férfit fosztott ki úgy, hogy a segítségüket kérve bejutott a házba, majd a sértettek idős korát kihasználva, a figyelmüket elterelve vett el értékeket. Sok arany és ezüst ékszert zsákmányolt, de volt, hogy egy nagyobb összegű készpénzt tartalmazó tárcát nem talált meg. A nő ezután Budapesten egy családi ismerőst lopott meg, majd egy baráti összejövetelen nyitva hagyott kaposvári családi házba surrant be. Innen egy készpénzt és egy értékes kést tartalmazó autóstáska mellett egy bankkártyát is elhozott. Megpróbált a bankkártyáról pénzt felvenni, de az autóstáskájában talált számsor nem a PIN kód volt. Az asszony 2018 augusztusában egy külföldön nyaraló család házába is betört, ahonnan ékszereket, készpénzt és karórát lopott el. A betörésben segített a volt élettársa is, aki az utcán figyelt, amíg a nő a házban kutatott. A zsákmányolt ékszereket egy dombóvári zálogházban értékesítették, ezeket később a nyomozók lefoglalták. A bűncselekményekkel fél millió forintot zsákmányoló nőt végül a kaposvári nyomozók őrizetbe vették, és a Kaposvári Járási Ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta.