Szagra mentek a drogériák fosztogatói

A Nagyatádi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat egy 66 éves nőből és két férfiból álló pécsi társaság ellen, akik drogériák kifosztására szakosodtak.

A három vádlott 2018 decemberében előbb egy nagyatádi, majd egy nagykanizsai drogériából ugyanazzal a módszerrel lopott parfümöket, illetve értékesebb kozmetikai cikkeket. A módszer lényege az volt, hogy az egyik férfi az árukat az áruházon belül máshova helyezte, majd az idős asszony a termékeket a ruházatába rejtette, mialatt harmadik társuk takarta őket a biztonsági kamerák, illetve az eladók elől. Így legalább 3 parfümöt és 7 szempillaspirált loptak 54 ezer forint értékben, majd még 9 parfümöt 110 ezer forint értékben.

A nyomozást hátráltatta, hogy az egyik büntetett előéletű férfi sokáig ismeretlen helyen tartózkodott, majd Ausztriában zárták börtönbe, ahol jelenleg is szabadságvesztés büntetését tölti. A nőknek szintén van bűnözői múltja, mivel a büntetett előéletű idős asszony kifosztás miatt egy másik ügyben jelenleg is letartóztatásban van, illetve a drogériai lopásokat is felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el, míg a harmadik férfi a korábbi elítélései miatt többszörös visszaesőnek minősül. A nagyatádi ügyészség a vádlottak ellen fogház-, illetve börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak.