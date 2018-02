Szamurájkarddal fenyegette a rendőröket

Nekitámadt a rendőröknek is az a kaposvári férfi, aki egy szamurájkarddal és bozótvágó késsel sétált még tavaly augusztusban a város utcáin. Se ninja, se bozót nem volt, így csak könnygázsprayvel tudták elkeseredettségét kordában tartani. Most vádat is emelt ellene az ügyészség.

Felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt emelt vádat a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség azzal a 25 éves kaposvári férfival szemben, aki szamurájkarddal és bozótvágó késsel fenyegette a rendőröket. A vádlott egy 47 centi pengehosszúságú szamurájkarddal és egy 50 centi pengehosszúságú bozótvágó késsel a kezében gyalogolt a nyílt utcán Kaposváron. Ezt meglátta két szolgálatot teljesítő rendőrjárőr, akik felszólították arra, hogy a közbiztonságra veszélyes eszközöket tegye le. A férfi azonban ehelyett a rendőröket megöléssel kezdte fenyegetni, és a vágóeszközökkel többször feléjük csapkodott. Akkor sem csillapodott, amikor több egység érkezett a helyszínre, ekkor már azt kiabálta a rendőrök felé, hogy kiírtja a családjukat, ezért könnygázsprayt használtak vele szemben és végül lefegyverezték. A földre vitt vádlottat azonban így sem lehetett teljesen megfékezni, mert a rendőrökkel való dulakodás során megszerzett egy rendőrbotot, és azzal még az egyik rendőrt is megütötte. Az ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a bíróságnak.