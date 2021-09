Szórták a büntetőpontokat Somogy útjain

Tízezer forint és három büntetőpont: a vétkes sofőrök kedden ilyen büntetésre számíthattak. A kaposvári rendőrök egy országos közlekedésbiztonsági akcióhoz kapcsolódva elsősorban a menet közbeni mobiltelefonhasználatot ellenőrizték, de olyan járművezető is lebukott, aki nem csatolta be az övet.

– A telefonálás miatt intettek le – mondta egy 39 éves férfi, miután kedden délelőtt a Vásártéri úton leállították a rendőrök. – A rendőrkocsi talán a híd környékén állhatott, s abból figyelhették a sofőröket. Bosszant a dolog, sokba kerül nekem ez a hívás, kereken tízezer forint fizethetek. Egy ismerősöm csörgött rám, s felvettem, amit a rendőrök egyből észrevettek. Korábban gyorshajtás miatt kaptam bírságot, egy 90-es helyen mértek be.

Egy civil rendőrautóból vizsgálták a forgalmat, s aki szabálysértést követett el, azt a közlekedési egység azonnal leállította. Varga Zoltán alezredes, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője azt mondta: kedden Kaposváron, Siófokon és az autópálya somogyi szakaszán is végeztek ellenőrzést. Aki menet közben használja a mobiltelefonját, a tízezer forint bírságon kívül három büntetőpontot is kap. S az a járművezető is tízezer forintra, illetve három büntetőpontra számíthat, aki lakott területen belül nem kapcsolja be az övet, de ha már lakott területen kívül teszi ezt, akkor 15 ezer forint a bírság, míg az autóúton, illetve autópályán 20 ezer forint.

– Észrevették, hogy nem csatoltam be a biztonsági övet – jegyezte meg egy 25 esztendős fiatalember. – A közelből indultam és a belvárosi bevásárlóközpontba akartam menni. Emlékezetes út volt, máskor igyekszem jobban figyelni a szabályokra.

Hasonló összeget fizetett egy kaposvári vállalkozó is. A kaposvári férfit épp egyik üzletfele hívta, s pechére felvette a telefont. Azt mondta: rendszeresen sokat vezet, szinte mindennap úton van, s alapvetően igyekszik betartani az előírásokat, fontos neki a jogosítvány. Az utóbbi tíz évben nem büntették meg, az idén viszont már ez a második bírsága, s akárcsak előzőleg, úgy most is a telefonálás számlájára írható a bírság.

A Vásártéri úton kedden összesen nyolc sofőrt büntettek meg, négyen mobiloztak, négyen elfelejtették bekapcsolni az övet. A közlekedési akció szerdán folytatódik, várhatóan Fonyód és Marcali térségében számíthatnak ellenőrzésre a járművezetők.