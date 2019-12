Tiltott tárgyak: telefon is repült a kaposvári börtönbe

Egyre több tiltott tárgyat foglalnak le a hazai börtönökben. Csak tavaly több mint kétezer mobiltelefont próbáltak bejuttatni a rácsok mögé, ezt azonban megakadályozták a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BvOP) szakemberei. A kaposvári börtön udvarába legutóbb novemberben dobtak be három telefont.

Orosz Zoltán, a BvOP szóvivője lapunknak elmondta: a világ minden börtönébe próbálnak tiltott tárgyakat bejuttatni. A hozzátartozók a legkreatívabb módszerekkel, újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak. Ezek nagy részét a büntetés-végrehajtás munkatársai még az előtt kiszűrik, hogy az eszközök eljutnának a fogvatartottakhoz. Idén már több alkalommal hajtottak végre a börtönőrök biztonsági vizsgálatot. Az összehangolt akciókban alkalmanként több mint négyezer zárkát és mintegy tizenhétezer fogvatartottat vizsgáltak át. Ha tiltott tárgyat találnak, a fogvatartottat fegyelmi, indokolt esetben büntetőeljárás formájában vonják felelősségre, de akár az is megtörténhet, hogy a rá vonatkozó biztonsági szabályokat szigorítják, vagy részlegesen korlátozzák a kapcsolattartását. Amennyiben a hozzátartozók felelőssége is felmerül, a büntetés-végrehajtási intézetek parancsnokai a szükséges jogi lépéseket velük szemben is megteszik.

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe leg­gyakrabban mobiltelefont próbálnak bejuttatni a fogvatartottaknak. Az elítéltek hozzátartozói az esetek túlnyomó részében csomagban, preparált tárgyakban rejtik el a készülékeket. – A hozzátartozói leleményesség nem ismer határokat – fogalmazott Orosz Zoltán. Napjainkban az a jellemző, hogy az intézet területére ruhába, szatyorba csomagolt telefonokat dobnak be. Ez a módszer egyébként az ország összes intézményben ismert. Ezek viszont nem jutnak el a „címzetthez”, hiszen fennakadnak a pengeéles drótkerítésen, illetve az őrök azonnal megtalálják az udvaron. Orosz Zoltán kiemelte: előfordul az is, hogy a hozzátartozók a látogatáskor próbálnak átadni a fogvatartottaknak tiltott tárgyat. A látogatást felügyelő személyzet feladata, hogy az ilyen eseteket megakadályozza, általában ez sikerül is.

Viszont ha a lefoglalt anyagról, tiltott tárgyról megállapítható, hogy kábítószer-származék, az érintettekkel szemben büntetőeljárás indul. A kaposvári börtönben idén huszonhét esetben került elő mobiltelefon, SIM-kártya, gyógyszerkészítmény vagy éppen kábítószergyanús anyag. A legutóbbi eset novemberben történt, amikor összecsomagolva három telefonkészüléket dobtak be az intézet területére, melyet a felügyelet észrevett, így az nem juthatott el a fogvatartottakhoz – tette hozzá a szóvivő.

Folyamatosan toboroznak dolgozókat a börtönök

A Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben jelenleg nyolcvanhatan dolgoznak. A börtönbe hivatásos szolgálati viszonyba biztonsági felügyelőt, fegyvermestert, szakápolót, biztonsági tisztet, műveleti segédelőadót, illetve fegyveres biztonsági őrt keresnek. Azért, hogy zavartalanul menjen a munka a börtönben, szinte folyamatosak a felvételi eljárások. Több középfokú közoktatási intézménnyel vette fel a kapcsolatot a BvOP, a végzős osztályoknál pályaorientációs előadásokat tartanak, illetve szülői értekezleteken is részt vesznek azért, hogy népszerűsítsék hivatásukat. A büntetés-végrehajtás szakemberei a Somogy Megyei Kormányhivatal által szervezett Karriernapok és Állásbörzék rendszeres résztvevői.