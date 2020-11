Tizenegy éven át termesztett marihuánát az udvarán

A Marcali Járási Ügyészség kábítószer-kereskedelem miatt emelt vádat egy 34 éves, Marcali környékén élő férfi ellen, aki 11 éven át zavartalanul termesztett marihuánát a kertjében.

Még 2009-ben jutott marihuána magokhoz, amiket lakóháza udvarának egyik eldugott részén elültetett, a kifejlett növényt „learatta”, és annak leveleit a ház padlásán megszárította, majd a kész kábítószert elfogyasztotta. Arra is gondolt, hogy a következő évi ültetéshez is biztosítson magokat. Mivel az udvar gazos, elhanyagolt részén ültette el a növényeket, így jó ideig senkinek nem szúrt szemet az évente kisarjadt 3-4 növény. A férfi egy idő után azonban kereskedni is kezdett az általa termesztett kábítószerrel, később pedig már amfetamint is adott el ismerőseinek, amit maga is rendszeresen fogyasztott.

A vádlottnál tartott házkutatáson a marcali nyomozók amfetamint és kannabiszt foglaltak le, valamint több kábítószer termesztéshez használt eszközt is találtak. A vádlottat végül 2020 májusában fogták el a marcali rendőrök. Éppen Keszthelyről tartott hazafelé a gépkocsijával, amire korábban egy másik autó rendszámát szerelte fel, mivel a saját rendszámát egy korábbi rendőri intézkedés alkalmával bevonták, így bukott le. A vezetés közben is kábítószer hatása alatt állt. Az ügyészség az azóta is letartóztatásban lévő vádlott ellen a Marcali Járásbírósághoz benyújtott vádiratában börtönbüntetés, közügyektől és járművezetéstől eltiltás kiszabására, valamint vagyonelkobzásra tett indítványt.