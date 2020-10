A netes szerelemnek útmenti kéjelgés lehet a vége

Egyre több emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyre derült fény az utóbbi időszakban. Somogyi falvakból származó, kiszolgáltatott fiatalokat kényszerítenek prostitúcióra. A megváltozott jogi környezet azonban súlyosabb büntetést ígér az emberkereskedőknek.

Nagy port vert fel egy nemrég nyilvánosságra került eset, amikor intézetből szökött, fiatal lányokat az Inke és Vése közötti útszakaszra állított ki egy inkei pár, hogy az út mentén szexuális szolgáltatásokat nyújtva járuljanak hozzá a megélhetésük költségeihez. A vád­irat szerint az egyik hányattatott sorsú, kiskorú lány az interneten ismerkedett meg a „munkáltatóival”.

A biztonságos otthonra vágyó sértettet később hivatalosan is a családba fogadták, még gyámja is lett. Később két szökött lányt is befogadtak. A Somogy Megyei Főügyészségen több hasonló ügy is zajlik, mondta Csapó Gábor szóvivő, akitől azt is tudjuk, megváltozott az emberkereskedelem jogi környezete, illetve gyakorlati megközelítése.

A bíróság előtt végződő ügyek csak a jéghegy csúcsát jelentik, mert valóban egyre több a hasonló eset, erősítette meg kérdésünkre Bíró Dániel, a kaposvári Borostyánvirág Anyaotthon vezetője. Felvilágosítással és megelőzéssel azonban lehet csökkenteni a számukat. Az Ökumenikus Segélyszervezet programjában középiskolákban tartottak előadást és beszélgettek a fiatalakkal az emberkereskedelem és a prostitúció veszélyeiről. A kaposvári anyaotthonban is előfordulnak időnként olyan lakók, akik hasonló ügyek áldozatai – Találkoztunk olyan esettel, hogy Angliából menekítettek vissza egy somogyi lányt, aki külföldre ment munkát vállalni, de ott elvették a papírjait és prostitúcióra kényszerítették. A londoni rendőrség szabadította ki, majd egy menedékházba vitték – mondta Bíró Dániel. – Vannak az emberkereskedelemnek régi-új formái, amikor szerelmet ígérve csábítják el a fiatal lányokat, sőt fiúkat is. Végül ráveszik őket arra, hogy menjenek külföldre dolgozni, mert abban van lehetőség. Külföldön azonban átadják a fiatalokat az emberkereskedőknek. Ezt nehéz megakadályozni.

Vannak olyan tervezett felvilágosító projektek, amelyek felhívják a figyelmet a veszélyre, köztük egy mobiltelefonos applikáció, amelyet könnyen elérhetnek a kamaszok is. Ebben segítségkérő formák is találhatók, amelyek segíthetik a rendőrség munkáját.

Hiába egyezik bele a sértett, akkor is bűncselekmény

Emberkereskedelemnek minősül az, ha az elkövető mást munkavégzésre, egyéb szolgáltatásra, vagy jogellenes cselekményekre a sértett kiszolgáltatott helyzetét kihasználva bír rá. A megyei ügyészségi gyakorlatban ez leginkább kiszolgáltatottak kényszermunka jellegű foglalkoztatásában, illetve prostitúcióval összefüggésben merült fel. A kiszolgáltatott helyzetet, ami általában a stabil családi háttér hiányában, hajléktalanságban, illetve kilátástalan anyagi helyzetben ölt testet, előidézheti az elkövető, de az létrejöhet tőle függetlenül is. Az emberkereskedő azonban ennek révén gazdagodik, ezért sokszor arra törekszik, hogy a kizsákmányolt helyzet fennmaradjon. Az a gyakran hangoztatott védekezés sem mentesít, hogy a sértett önként vállalta a prostitúciót. A kiszolgáltatott helyzetben lévő ugyanis nem adhat érvényes beleegyezést ilyesmire.