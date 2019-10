Tolvajokra csapott le a törvény gyors keze

A Kaposvári Járási Ügyészség két bűnügyben is gyorsított eljárásban állított bíróság elé vádlottakat, akik vagyon elleni bűncselekményeket követtek el Kaposváron és környékén.

Az egyik többszörösen büntetett előéletű vádlott az idén szeptemberben a zselickislaki szőlőhegyben tört fel három pincét, és volt, ahová többször is visszament. Jellemzően bort, konzerveket és benzint zsákmányolt, de olyan is előfordult, hogy pb-gázpalackot vitt magával. Az ügyészség az őrizetbe vett vádlottat 72 óra alatt a Kaposvári Járásbíróság elé állította. A bíróság három rendbeli lopás vétségében mondta ki bűnösnek a férfit, akit 60 nap elzárásra ítélt. Az ügyész végrehajtandó fogházbüntetés kiszabásáért jelentett be fellebbezést.

Egy másik ügyben az 50 éves kaposvári férfinak – aki 2018 februárjában szabadult egy korábbi börtönbüntetéséből – azért kellett felelnie, mert 2019 szeptemberében Kaposváron egy nyitottan parkoló autóból több mint 150 ezer forint készpénzt lopott. A különös visszaesőnek minősülő vádlottat szintén őrizetbe vették, és 72 órán belül állították bíróság elé. A bíróság a kiszabható maximális tartamú elzárásra, 90 napra ítélte. Az ügyészség szintén végrehajtandó börtönbüntetésért fellebbezett.