Tragédia: egy 12 éves kisgyerek vesztette életét a kaposvári autóbaleset miatt

A be nem kapcsolt biztonsági öv okozhatta annak a balesetnek a tragikus végkimenetelét, ami csütörtökön kora reggel történt Kaposváron. A Sántos irányából érkező autó lecsúszott az útról, majd egy fának ütközött a Pécsi utcában. A baleset következtében egy 12 éves gyermek életét vesztette.

Mint ahogy azt korábban megírtuk, csütörtök reggel, Kaposvár külterületén, a Pécsi utcában egy személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát a jármű irányítása felett, letért az útról és egy fának ütközött. A baleset következtében ketten megsérültek, őket a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték.

Az autó hátsó ülésén utazó 12 éves fiú azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette.

Batta Zsolt, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője megkeresésünkre elmondta, hogy a gyermek nem volt bekötve, és az autó állapotából ítélve, a tragédia megelőzhető lett volna.

Télen minden körülmény adott ahhoz, hogy könnyen balesettel végződhessen egy rutinszerű reggeli út is. Az útfelületek nem csak csúszósabbak, a fagy a járművek állapotát és a sofőrök képességeit is egyaránt próbára teszik, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a biztonsági övek használatára is.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője Orbán Zoltán rendőr őrnagy elmondta: a kollégái által rendszeresen végzett közúti ellenőrzéseknél gyakran tapasztalják, hogy az autóban utazók nem használják a biztonsági övet, és szeretnék felhívni a figyelmet a közlekedési szabályok betartására és a biztonsági öv használatára.

– Nem csak egy szlogen, hogy csökkenti a sérülések kockázatát, ebben az esetben is életet menthetett volna – mondta.