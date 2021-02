Gyilkost és emberkereskedőt is a vádlottak padjára küldtek

A koronavírus-járvány új utakra terelte a bűnözőket és kihívás elé állította az ügyészségi szervezetet. Bár a főügyész eleinte rosszabbra számított, mégis eredményes évet zártak, értékelte Horváth Szilárd, a Somogy Megyei Főügyészség vezetője a 2020-as évet lapunknak.

– Milyen új jelenségekkel találkoztak a somogyi ügyészek a járvány idején?

– A megbetegedések, hatósági karanténok, a nagy balatoni tömegrendezvények elmaradása, és a zártkapus sport­események ellenére a munkaterhünk nem csökkent. Sok bűnöző próbálta kihasználni a kötelező maszkhasználatot, így az a férfi, akit gyorsított eljárásban állítottunk bíróság elé, mert egy idős asszonyt fosztott ki maszkot viselve Kaposváron. A korábban is gyakori internetes csalások lehetősége nőtt a járvánnyal. Voltak csalók, akik a vírus elleni védekezéssel éltek vissza, egy siófoki nő a koronavírus elleni vakcinával, fertőtlenítőszerek árusításával kísérelt meg cégeket tévedésbe ejteni. Egy másik elkövető az általa nem birtokolt, védekezésre használt felszerelésekkel „házalt”. Egy biztos, az internetes tér kiváló terep az ügyeskedőknek. Érdekes módon a járvány első időszakában a korábbi években visszaszoruló pincebetörések és élőállat-lopások száma hirtelen, de nem jelentős számban megugrott.

– Volt tehát dolguk elég, de az ügyészségi szervezet hogy állta ki a vírushelyzet próbáját?

– Sajnos a vírus a szervezeten belül is okozott, szerencsére nem súlyos kimenetelű, megbetegedéseket, sok kollégám töltött hosszabb időt karanténban. A kihívások ellenére az ügyészség mindvégig fenn tudta tartani működőképességét, eljárásaink időszerűek voltak. Elhelyezési körülményeink az egész megyében, de főleg Kaposváron az új ügyészségi székházban kitűnőek. A Legfőbb Ügyészség gyors reagálása lehetővé tette azt is, hogy ki tudtuk építeni a távtárgyalások, illetve az eredményes távmunkavégzés technikai feltételeit, ami szintén közrejátszott abban, hogy a kollégák közötti érintkezést minimalizálni lehetett. Ma már az ügyészségi alkalmazottak közel fele – nem csak ügyészek, hanem tisztviselők, írnokok is – home office munkarendben dolgoznak.

– A járványhelyzet milyen hatással volt a büntetőeljárásokra, azok időtartamára?

– Rosszabbra számítottam, mert nyilvánvalóan a járvány nemcsak nálunk, hanem a társszerveknél is éreztette hatását. De az informatika adta lehetőségeket, a távmeghallgatásokat, távtárgyalásokat és a gyorsított eljárásokat maximálisan kihasználtuk. A bíróság előtt a személyes megjelenéssel nem járó eljárások előtérbe helyezésére koncentráltunk, mindez eredményt hozott. A vádlottak háromnegyedét érintették azok az ügyek, ahol az ügyész büntetővégzést kezdeményezett, így nem került sor tárgyalásra. Kitűnően működik a mértékes vádiratok rendszere is, ahol a bíróságnak lehetősége van az előkészítő ülésen döntést hozni. Csak néhány példa a gyorsaságra. Egy sorozatos csalásokat elkövető férfit 41 nappal a vádemelés után 4 évi szabadságvesztésre ítélt jogerősen a bíróság, vagy említhető annak az „álpostásnak” az ügye, akit vádemelést követő 34 nappal 5 év börtönre ítéltek. Korábban ilyen ügyekben az eljárás akár hosszabb, éven túli ideig tartott. Az viszont szinte természetes, hogy a kiemelt tárgyi súlyú, több vádlottas ügyeknek, ahol letartóztatottak is vannak, nem használ a járványhelyzet.

– Melyek voltak a 2020-as év kiemelt tárgyi súlyú bűnügyei?

– Az életellenes bűncselekmények közül ki kell emelni a Csokonai közben 2018. októberében elkövetett kettős emberölés ügyét, amit 2 évi nyomozást követően meggyőződésem szerint sikerült eredményesen lezárni, a terhelt távollétében vádat emeltünk. Megjelentek a leginkább kiszolgáltatott nők, legtöbbször intézetből szökött lányok szexuális kizsákmányolásával összefüggő ügyek. Szeptemberben emeltünk vádat emberkereskedelem bűntette miatt egy inkei nő és élettársa ellen, akik három hozzájuk szökött lányt vettek rá prostitúcióra és az így szerzett pénzből tartották el magukat. Egy Barcs melletti faluban élő férfi a vele együttélő, tőle függő nőket „futtatta”. Jelenleg is van ilyen ügy a gyanúsított letartóztatása mellett nyomozati szakban. Nem kerültek el bennünket az embercsempészet miatti bűnügyek sem. Emlékezetes annak a szír embercsempésznek az ügye, akit üldözés után sikerült elfogni, miután balesetet szenvedtek az M7-es autópályán és hátrahagyta az utasait. Az elkövetésekre jellemző az átalakított kocsik használata, azok gyakori váltogatása, a kiszolgáltatott emberek összezsúfolása a járművekben.

– Sok kábítószeres ügyről, gazdasági bűncselekményről lehetett hallani tavaly.

– Az elmúlt év is bővelkedett nagy tárgyi súlyú kábítószeres ügyekben. Ítélet született annak a 3 szerb férfinak az ügyében, akit Siófokon fogtak el 5 kiló heroin kipakolása közben. A Somogy Megyei Főügyészség az elmúlt évben 27 vádlott ellen emelt vádat kirívóan súlyos gazdasági bűncselekmény, költségvetési csalás miatt, akik közül többen szervezett bűnözői csoportra jellemző módon sokszor bűnszervezetben követtek el bűncselekményt. Most kezdődött meg annak az ügynek a tárgyalása, ahol a vagyoni hátrány összege a két- és fél milliárd forintot is eléri. De ugyanilyen siker, hogy bíróság elé állítottunk két Pest megyei férfit, akik a Balatonon több házba törtek be és több százmillió forint értékben pénzt, ékszereket loptak.

Igyekeznek képet adni a munkájukról

A főügyészség az elmúlt időszakban érezhetően többet szerepel a sajtóban, 204 sajtóközleményt és 54 helyi hírt tettek közzé, sajtószóvivőik 48 interjút adtak. Kommunikációs tevékenységüket sikerült több kép- és videóanyaggal színesíteni. A jövőben is igyekeznek közérthetően a lehető legteljesebb képet adni a megye bűnözési helyzetéről, az igazságszolgáltatás működéséről. Külön kiemelik, hogy az ügyészség nyitott az új kommunikációs csatornák felé, megújult és jóval informatívabbá vált az ügyészség honlapja, elindult Legfőbb Ügyészség youtube csatornája, valamint a facebook és angol nyelvű twitter oldala is