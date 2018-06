Újabb Tispol akció a somogyi utakon

Újabb Tispol akció vár a közlekedőkre: ezúttal az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetőket szűrik ki a rendőrök. Somogyban június 6-10 között zajlik az ellenőrzés.

Gyorshajtás és az elsőbbségi szabályok megsértése: megyénkben ez okozza a balesetek zömét. Fő cél a balesetmegelőzés, ezért a rendőrök naponta vizsgálják a járművezetőket, s meghatározott időszakokban országszerte, így Somogyban is végrehajtják a finn módszeres ellenőrzéseket is. Hosszú Balázs, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője kiemelte: a nyár kezdetén is kiemelt hangsúlyt fektetnek a felelős járművezetés fontosságára. Felhívják a figyelmet az ittas járművezetés megelőzésére és a közlekedési szabályok betartására. S a gyalogosokra is gondolnak: bár szabály nem tiltja nekik az alkohol fogyasztást, ám közepes vagy erősen ittas állapotban komoly veszélybe sodorhatják magukat.

– Ráadásul a kerékpárosokkal együtt a közlekedés legvédtelenebb résztvevői közé tartoznak, hiszen nincs karosszéria, védőruházat, ami felfogná vagy tompítaná az ütközést – közölte. – Egy esés is súlyos vagy akár végzetes következményekkel is járhat.