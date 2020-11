Végleg eltiltanák az ingatlanközvetítéstől

130 millió forintot csalt ki egy kaposvári nő 14 sértettől, aki ingatlanosként tevékenykedett. Most az ügyészség vádat emelt ellene.

Jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat a Kaposvári Járási Ügyészség egy 49 éves kaposvári nő ellen. A vád szerint 14 sértettnek okozott kárt, akik egy része ingatlant akart vásárolni, de többen voltak olyanok, akik kölcsönüket nem kapták vissza.

Az ingatlanközvetítőként tevékenykedő nő korábban már többször volt elítélve hasonló csalások miatt, az egyik ügyében 6 év börtönbüntetést kapott, ezért jelentős tartozásai voltak. Alapított egy ingatlanközvetítő kft.-t, amit korábbi büntetése miatt csak édesanyja nevére tudott létrehozni. Az ingatlanügyleteknél vételi ajánlat címén átvette a vevőktől az összegeket, de nem az ingatlanok tehermentesítésére fordította azokat. A vételárrészleteket nem adta át az eladóknak, hanem saját céljaira használta fel. A vád szerint ehhez okiratot is hamisított.

A komoly meggyőző képességgel rendelkező vádlott 2019-ben az egyik sértettet három ház ügyében is becsapta, tőle összesen 37,2 millió forintot csalt ki, de előfordult olyan is, hogy egy ingatlant többször is eladott. Az egyik befektetési céllal lakást vásárló sértettnek még fiktív bérlőt is szerzett, akinek a nevében még a kauciót is kifizette. Azok az ismerősök sem jártak jól, akik bízva benne kölcsönt adtak neki, mivel az adósságspirálba került vádlottnak nem volt sem szándéka, sem lehetősége a törlesztésre.

A csalássorozat eredményeként a vádlott összesen 130 millió forint kárt okozott, melyből 12 millió forint térült meg. A visszaeső vádlottat 8 év börtönbüntetésre ítéltetné az ügyészég, ha a bírósági előkészítő ülésen mindent beismer, valamint az ingatlanforgalmazói tevékenységtől véglegesen eltiltanák.

Borítókép: Illusztráció