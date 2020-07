Videón mutatjuk a hétvégi biciklis tömegbalesetet

Ahogy arról korábban hírt adtunk vasárnap délután hatalmas tömegbaleset történt az I. Gran Gella Giro Kupán. A kerékpárosok egy 8%-os lejtőn több mint 70-nel száguldottak, mikor megtörtént a baj.

Az óriási tömegbukás rögtön a rajt után, az első körben a Tótvázsony és Balatonszőlős közti lejtmenetben történt A kb. 200 fős elit férfi és női + u19 és master férfi mezőny az első körben a nyolc százalékos lejtmenetben esett el 70km/h-s sebességnél. A balesetben 19-en sérültek meg, ezt Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-nek megerősítette.

Az egyik versenyző kerékpárjára rögzített kamerám visszanézhető a baleset és az utána következő történések is. A videót 4:10 után érdemes megnézni.

A londoni olimpikon, Lovassy Krisztián is szenvedő alanya volt a tömeges bukásnak, az MTI-nek számolt be az esetről.

– Amikor a hivatalos felvezetővel odaértünk a rajthoz, már legalább százan beálltak, a csapatunk tagjai körülbelül a 150-200. hely környékén tudtak csak besorakozni. Én előre jót nem hallottam a pályáról, annak vonalvezetéséről, kijelöléséről, és felhívták a figyelmet, hogy a lejtő szinte életveszély, mert újra lett aszfaltozva és 80-90 kilométer/órával is könnyedén lehet menni – mondta Lovassy Krisztián. Hozzátette: a rajt után „fénysebességgel” lőttek ki az amatőrök mellet, hogy odaérjenek a mezőny elejére, mert a lejtőn szinte borítékolható a bukás.

– Nagyjából a 20-30. hely környékére sikerült odaérünk, de miután a csapatunkban én hátrébb voltam, már nem úsztam meg a bukást. Láttam, ahogy csúsznak be elém az emberek egy S-kanyarban – emlékezett az olimpikon. Kiemelte: biztonságosan próbált meg lemenni a lejtőn, az amatőrök nagy része viszont szerinte még soha nem is közlekedett ilyen sebességgel.

– Csak egy csattanást hallottam, és azt láttam, hogy az S-kanyarban csúsznak ki az emberek iszonyat tempóval, szállnak a kerékpárok meg az azokból kitört kerekek, a három-négy felé tört részei – mondta. Hangsúlyozta: az út egyik oldalán két méter mély sziklás árok volt, míg a másikon 1,5-2 méterenként vasrúd volt lebetonozva, amelyekhez drótháló volt kifeszítve.

– Én az úton maradtam, viszont valakire ráestem, vagyis beleszálltam fejjel. Szinte horzsolások nélkül megúsztam a dolgot, de eltört két ujjam, zúzódott a csuklóm, megütöttem a csípőmet, meghúztam a nyakamat, a combom is kapott egy nagyobb ütést és agyrázkódást is kaptam. És többekhez képest, akiket mentő és mentőhelikopter vitt el, még így is szerencsés voltam. Mert még ilyet, ennyi vérző embert kerékpárversenyen nem láttam – nyilatkozta Lovassy Krisztián.