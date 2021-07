Hatalmas hiba: belehalt a kórházi menübe az idős, beteg bácsi

A 92 éves dédpapa, Norman Niel az Észak-Teesi Egyetem Kórházában halt meg, miután az ápolók marhahúsos pépet adtak neki enni. A férfi az ételt képtelen volt lenyelni, így megfulladt tőle.

A Daily Star szerint a férfi orvosa felírta a beteglapjára, hogy nyelési problémái vannak, ezért szájon át nem táplálkozhat, ám az ápolók ételosztás közben neki is adtak a pástétomból, és egy kis jégkrémből is – szemlézte a cikket a Ripost.

A férfinek demenciája és az Alzheimer-kórja volt, valószínű ezek miatt nem tudott szólni a hibáról. A hatóságok most vizsgálják a halálesetet.

Great-grandad choked to death on hospital pasty despite note saying he couldn't swallowhttps://t.co/E8GgczZe8J

— Daily Star (@dailystar) July 16, 2021