Nagy szüksége lenne az új falubuszra a heresznyei önkormányzatnak. A mintegy 280 lelkes település régi járműve totálkárosra tört egy tavaly őszi balesetben. A napi feladatokat ezért a béla­vári önkormányzat bérelt falubuszával látják el, igaz, néhány napja már azt sem tudják használni, mert a 17 éves jármű elromlott.

Rengel László polgármester lapunknak elmondta, jelenleg a bélaváriak egy másik, alig féléves buszával hordják az ebédet és segítik az idős emberek mindennapjait. Erre azért van lehetőségük, mert a béla­vári falugondnok szabadságát tölti és a heresznyeiek látják el a másik településen is a napi feladatokat.

– Az idén február végén kaptuk meg a támogatói okiratot arról, hogy 14 millió 750 ezer forintot nyertünk új falubuszra. A szerződést is megkötöttük már egy kaposvári céggel, a járművet pedig 2023 áprilisáig kell megkapnunk – tette hozzá a heresznyei polgármester.

Az alig több mint 400 lelket számláló Kisbajomban is várnak a falubuszra. Szelidné Gerencsér Angyal polgármester elmondta, azt az ígéretet kapták, hogy legkorábban jövő márciusban jutnak hozzá a járműhöz, mert alkatrészhiány miatt egyelőre nem tudják legyártani a kisbuszt. Hozzátette, jelenleg egy hatéves járművel dolgoznak, ami több mint 265 ezer kilométert tett már meg az utakon. Nemcsak azok a települések várnak a falubuszra, akik idén nyertek.

A kaposmérői önkormányzat már tavaly augusztus végén értesült arról, hogy pénzhez jutott, a buszt azonban még nem kapták meg. Prukner Gábor polgármester érdeklődésünkre elmondta, az önkormányzatnak és az egyik helyi egyesületnek is van falubusza, ezért nem akkora probléma, hogy még nem vezethetik az új buszt. A somogyi országgyűlési képviselők összesített adatai szerint idén tizenhat település nyert falubuszra támogatást a megyében.



Az idősek türelmesebben várnak

Márvai Róbert, a kaposvári Spirit Autó Kft. értékesítési vezetője elmondta, cégük „kiszállt” a falubuszprogramból, mert nem tudták garantálni, hogy egy éven belül leszállítják a megrendelt járműveket. – Tavaly 14–15 hónapot kellett várni a buszokra, most 14–16-ot – emelte ki Márvai Róbert. – A hosszú várakozás oka korábban a koronavírus-járvány volt, majd a chip­hiány nehezítette a helyzetet. Ezek miatt egyik település vezetőjét sem szerettük volna hitegetni, ezért úgy döntöttünk, hogy nem veszünk részt a programban. Nemcsak a buszokat érinti a helyzet, más új járművekre is átlagosan egy évet kell várni. Nagyon nagy szerencse kell ahhoz, hogy éppen készleten legyen az ügyfél által kiválasztott autó. Emiatt a piac is átalakult és felélénkült a kereslet a használt kocsik iránt. Jelenleg pár­éves autót annyiért lehet venni, mint néhány éve egy teljesen újat – hangsúlyozta az értékesítési vezető. Márvai Róbert hozzátette, az idősebbek megértik, hogy várni kell az új autóra, a fiatalabbak nehezebben tolerálják.



