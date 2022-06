Mintegy 10 millió forintból újult meg a kaposvári Kinizsi és a Toldi lakótelep közötti járda. A néhány száz méter hosszú szakaszt szerdán adták át. Az eseményen Szita Károly polgármester elmondta, a városban 260 kilométernyi épített járda van, egy-egy szakasz felújítását évről évre kérik a város lakói. – Tovább folytatódik idén az út- és a járdafelújítás, újabb 12 utca korszerűsítéséről döntöttünk – hangsúlyozta Szita Károly. – Az idei beruházásokra 1 milliárd 400 millió forintot fordítunk, a kerékpárutak fejlesztésével együtt pedig 2 milliárd 300 milliót – tette hozzá a polgármester.

Szita Károly az eseményen arról is beszélt, hogy összeállították a védelem költségvetését, amelynek fő céljai, hogy megvédjék a város lakóit a rossz uniós energiapolitikától, valamint az elmúlt tíz évben elért eredményeket. Kiemelte, ezért sem állították le a járdafelújítás és nem is tervezik, hogy bármelyiket félbehagynák. Az eseményen Torma János a lakótelep környékén élők önkormányzati képviselője elmondta, néhány héttel ezelőtt a Kinizsi lakótelepen is felújítottak egy járdaszakaszt, ezzel a lakótelep járdái elfogadható állapotúak lettek.