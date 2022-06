A szerdai sajtóbejáráson elhangzott, hogy a Zamárdiban élők többsége arra szavazott, hogy Magyarország egyik legnagyobb fesztiváljának továbbra is Balaton-parti város adjon helyet. Az önkormányzatnak annyi kérése volt, hogy a fesztivál egy nappal korábban érjen véget, így az idén öt helyett négy napig fesztiválozhatunk a Soundon.

A különféle elektronikus irányzatok a Balaton Sound egyfajta védjegyévé váltak. A fesztiválon fellépő mintegy 150 fős nemzetközi gárdában a világ legjobb dj-jei is fellépnek, köztük Martin Garrix, Marshmello és a Dimitri Vegas & Like Mike páros – közölték a szervezők. A fesztivál az idén is rengeteg VIP eseményt kínál több helyszínen a fesztiválozók számára.

Forrás: Mócza Dániel

A 2018-ban elindult Safety First program most is részese lesz a rendezvénynek, amellyel gyorsan segítséget kérhetnek a bajba került bulizók. 2022-ben teljesen átgondolták a kezdeményezést és újabb dolgokkal fejlesztették a programot.

Az elmúlt néhány évben egyre nagyobb hangsúlyt kapott a divat és az utcaszínház, így a következő négy napban biztosan találkozhatunk a zamárdi parton különböző színházi performanszokkal. A szervezők azt ígérték, hogy a magyar divatszakma neves képviselői is felbukkanak a fesztiválon.