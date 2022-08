Javában tart a turisztikai főszezon a Balatonnál, s egyre többen a közösségi közlekedést választják utazásukhoz. Sokan busszal érkeznek, s kihasználtak azok a vonatok is, melyekkel átszállásmentesen érhető el a Balaton a keleti országrészből vagy a Dunakanyarból. Legjobban a Jégmadár expressz nyerte el az utazók tetszését, ami az idei nyár újdonságaként immár dupla KISS motorvonattal közlekedik.

A balatoni előszezonban több mint 566 ezer utas vette igénybe a vonatközlekedést. A főszezon első 37 napján több mint 1,1 millióan váltottak jegyet, ami 41 százalékkal haladja meg a tavalyi nyári szezon első 37 napjának eredményét, derült ki a MÁV-csoport tájékoztatójából. Ebből 784 ezren a tó déli partján, 340 ezren pedig az északi oldalon utaztak. A legtöbben Siófokra, Keszthelyre, Zamárdiba, Balatonfüredre és Fonyódra váltottak jegyet.

De sokan veszik igénybe a Pécs és Keszthely között naponta közlekedő Fenyves expressz néven ismert vonatpárt is. A vasúttársaság közölte: tapasztalatok szerint a megújult Balaton 24 és Balaton 72 napijegyek nemcsak a vonatokon, hanem több, a tó körül közlekedő Volánbusz-járaton is népszerűek lettek. S idén is forgalomba állították a nyári hétvégékre – szombatra és vasárnapra – a Jégmadár expresszt. A Dunakanyart a Balatonnal hétvégente összekötő Jégmadár Expressz mindkét irányban július 30-tól már ismét a teljes útvonalon, Szob és Fonyód között közlekedik.