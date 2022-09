A felnőtt magyar lakosság közel fele a saját megítélése szerint tudatosabban viszonyul a mindennapokhoz, mint korábban, míg 46 százalékuk átlagosnak tartja a hozzáállását egy magyar biztosító (Generali) legújabb reprezentatív kutatása alapján. A megkérdezettek fele egyre fontosabbnak tartja, hogy a jövőben tudatosabban álljon a pénzügyeihez, ennek megfelelően előtérbe kerül a tervezés, öngondoskodás és a különböző megtakarítási formák is. Leginkább a 40 év alatti, magasabb iskolai végzettségű városi lakosok tudnak félretenni a mai helyzetben.

A felmérésből kiderül az is, hogy jelenleg főként a megélhetés foglalkoztatja leginkább a magyarokat, mégis szeretnének tudatosabban hozzáállni a bolygónk jövőjét meghatározó kérdésekhez. Így a klímavédelemhez (37 százalék), az egészséges életmódhoz (31 százalék), a gyermekneveléshez (21 százalék) vagy éppen a rendszeres testmozgáshoz (14 százalék). Ez azonban most mind háttérbe szorul a megélhetési költségek mögött. Egy háztartásigép-gyártó friss felméréséből (Gorenje) kimutatható, hogy a magyarok négyötödét foglalkoztatja az energia-vészhelyzet kapcsán jelentkező többletköltségek mértéke. Leginkább a 60 év felettiek aggódnak a növekvő rezsiszámla miatt, míg a 18–39 év közötti korosztályt kevésbé foglalkoztatja, ha megnőnek a költségek.

Ebből a kutatásból az is kiderült, hogy tízből öt ember nincs tisztában azzal, hogy a háztartási gépek használata mennyit jelent a havi rezsi kiadásaiban. A költségek az élet minden területén növekednek, mert az infláció éves összevetésben 15,6 százalék volt a KSH szerint, az élelmiszereknél több mint 30 százalék, egyes elemzők jövő év elejére várják a tetőzést.



Tíz emberből öt nincs tisztában azzal, mennyit fogyasztanak a gépeik

Nagy Zoltán (Kaposvár):

A rezsinél a legtöbb megtakarítást eredményező módszer a hőszigetelés és a nyílászárók kicserélése, a fűtéskorszerűsítés. Azoknál maradna a legtöbb pénz a pénztárcában, akik át tudnak állni elektromos fűtésre vagy napelemekre, de ez meglehetősen drága. Egy-két Celsius-fok esetében is komoly a megtakarítás.





Olsovszki Árpád (Kaposvár):

Mi úgy spóroltunk, hogy áttértünk a tűzifára, mert a gáznak jócskán felment az ára, ha valaki nem fér be a rezsicsökkentett kategóriába. Otthon rendszeresen takarékoskodunk, ellenőrizzük, hogy ne maradjon égve a villany, energiatakarékos izzókat használunk. A takarékosság biztosan hatékony, de nem lehet tudni, hogy a jelen helyzetben mennyire.



Pethő Géza (Kaposvár):

Mi jól állunk, mert alacsony energiafogyasztók vagyunk, így a villanynál belefértünk a rezsicsökkentett kategóriába. Már korábban is nagyon odafigyeltünk a fogyasztásra, havonta mindig pontosan bediktáljuk a számokat a szolgáltatóknak. A feleségemmel nyugdíjasok vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy ebben az életkorban már minek spórolnánk többet.