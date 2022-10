Az ijsselmuideni Jan Kraan és műszaki szakemberekből álló csapata visszatérő vendégek Barcson, hiszen 2019-ben már szociális helyiségeket, tálalókonyhát és éttermet is felújítottak itt, s már akkor megígérték, hogy folytatják. Az elmúlt két évben azonban a Covid-járvány keresztülhúzta elképzeléseiket. Az önzetlen segítők ezúttal hat napra érkeztek a dél-somogyi kisvárosba; ez az idő elegendő volt arra, hogy a kiskorúakat ellátó lakóegységben elkészüljenek a fürdő teljes felújításával, és kicserélték az étterem padozatát, valamint a lakószobák és közösségi helyiségek falburkolatát is. Két szobában modern világítótestekre cserélték le a régieket, de a nagy hozzáértéssel végzett, kétkezi munkán kívül húsz ágyat, ugyanennyi ágyneműt és negyven éttermi széket is hoztak ajándékba.

A holland önkéntesek nemes lelkű adományát és precíz munkáját Szőke József megbízott intézményvezető személyesen köszönte meg Jan Kraannak, akinek csapata úgy köszönt el az intézménytől, hogy jövőre újra érkeznek, mert a segítségnyújtás, a támogatás számukra is nagy örömöt jelentett.