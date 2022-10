Somogy Mozgalmas nyári szezont zártak a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) munkatársai. A dolgozók 64 strandon teljesítettek szolgálatot, ebből 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen.

A szervezet szerkesztőségünknek eljuttatott közleményéből kiderül, egy átlagos nyári napon 120 vízimentő napi 10-12 órában teljesített szolgálatot. Összességében 435 munkatársuk vett részt a strandi és mélyvízi mentési feladatokban. A VMSZ nyolc vízimentő-tanfolyamot tartott idén, ezeknek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron, akik közül többen az úszómesteri és a vízicsúszda-kezelői képesítést is megszerezték.

A szervezet által biztosított strandokon összesen 3531 esetet láttak el. A vízből 34 embert kellett kimenteni. A VMSZ mentőhajóit 180 alkalommal riasztották, a legénység hetvenötször vonult bajbajutott emberhez. Több tucatnyi vízparti rendezvényt is biztosítottak a szakszolgálat munkatársai. A vízimentők a többi között a Balaton-átúszáson, a Balaton Soundon, a vizes világbajnokságon és a Kékszalagon is segédkeztek. A VMSZ Vizek veszélyei címmel baleset-megelőző kisfilmsorozatot is gyártott idén nyáron.