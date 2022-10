A diákok zenés-verses műsorával nyitották meg a Csokonai Szakmai Konferenciát, majd Pusztai Judit igazgató-helyettes köszöntötte a pedagógusokat. – A rendezvény, amelyen negyedszerre lehetek jelen kiemelt szerepet tölt be mind a pedagógusok, mind a tankerület életében, a szakmai szekciók komoly hívószavak mindannyiunk – mondta el köszöntőjében Stickel Péter, a Kaposvári Tankerületi Központ vezetője.

Fotós: Lang Róbert

Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese előadásában a legújabb olvasásfelmérés eredményeiről számolt be, amelyet nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében végeztek. – Látjuk azt, hogy digitális kultúrának van a könyvolvasástól eltérítő hatása, a lányok sokkal többet olvasnak, valamint megváltoztak a műfaji érdeklődések – emelte ki. Megjegyezte: a 14-18 éveseknél nincsenek a kedvenc könyvek között kötelező olvasmányok. – Azt kérdeztük, melyik szerző alkotása volt hatással rájuk és teljesen más lista jött ki, mint korábban, például Jókai Mór nem került be a tíz legnépszerűbb író köze, a felnőttek esetében harmadik helyen Rejtő Jenő, a másodikon pedig Lőrincz L. László szerepel, a legkisebbeknél Bartos Erika könyvei és a mesék voltak kedveltek – mondta el Gombos Péter.

– A felmérés egyik nagy tanulsága, hogy annak a gyereknek, akiknek gyerekkorában meséltek, az harmincötszörös eséllyel válik olvasóvá, a 0-3 éves kor döntőbb, mint az iskolás kor – emelte ki a főigazgató-helyettes.

Petőné dr. habil Csima Melinda egyetemi docens az Iskolai egészségfejlesztés a járvány árnyékában tartott előadást a konferencián. Kifejtette, hogy például a portás ugyanolyan fontos szerepet tölt be a gyermek lelkiállapotában, mint ahogy egy tanár, aki észreveszi, ha szorong egy gyerek.



Csodaórán közelebb a természethez

Hevérné Kanyó Andrea, a konferencia szervezője elmondta: a fővárosból és Keszthelyről is érkeztek előadók, a budapesti Fazekas gyakorló iskola online kapcsolódott be a mentorálás és a matematika ülésekre. Hét szekcióban a többek között matematika, magyar, integrált nevelés, idegen nyelv és gyermekkultúra terén mutattak be jó gyakorlatokat. – Az egyik legnagyobb problémánk, hogy eltörölték az első és második osztályban a környezetismeretet, keressem a megoldást, hogy tanórákon kívül hogyan tudok ismereteket átadni, például Őszi Zoltán múzeumpedagógus bagolyköpet vizsgálattal készült, valamint a szennai skanzenből, a kaposvári egyetemről is érkeztek előadók és az attalai iskolából a hagyományok ápolását mutatták be – emelte ki Hevérné Kanyó Andrea. Megjegyezte: az a céljuk, hogy évről-évre megújuljanak, bemutassák a jó gyakorlatokat a kollégák egymásnak.

Balázs Viktor fizika-földrajz szakos pedagógus a természettudományok iránti érdeklődést szeretné felkelteni foglalkozásain. – Egy pécsi ötlet alapján az alsósoknál úgynevezett csodaórát tartok, mikor kísérletekkel próbálom a figyelmüket felhívni a természet szépségeire és szeretnénk a tanórán kívüli foglalkozásokat a város többi iskolájába is elvinni – mondta el Balázs Viktor.