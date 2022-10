Ép ésszel felfoghatatlan indulat és gyűlölet között, maga a gonosz megtestesítőjeként, nevelőapjának korábbi párja tervelte ki a kegyetlen gyilkosságot, a végrehajtáshoz két hajléktalannal szövetkezett, egyikőjüknek 192 ezer forintot is fizetett. Elcsalták, leütötték és bestiális módon meggyilkolták ezt az ártatlan fiút. S igaz, hogy mindhárom elkövető a Magyarországon kiszabható legsúlyosabb büntetéssel került börtönbe, s az is igaz, hogy egyikőjük sem élte meg ezt a tíz évet a rácsok mögött, mégsem tudunk nyugodtak aludni ma sem, ha eszünkbe jut.

Tíz év után is görcsbe rándul a gyomor, ha elcsatangolt gyerekről hall, könnybe lábad a szem, ha arra a fotóra gondol, amit először körbe küldtek eltűnése miatt, vagy arra, milyen kegyetlenségek érték a sántosi erdőben.

Felfoghatatlan, még ma is.

Szita Bence örökre velünk marad. Rá emlékezünk, tíz évvel az eltűnésének napja után.

Szita Bence sírja a kaposvári Keleti temetőben. A meggyilkolt kisfiút két és félezer ember kísérte utolsó útjára 2012. november 10-én.

Fotó: Lang Róbert

2012.10.29. Szita Bence eltűnését bejelentik a rendőrségen, a hivatalos körözést másnap juttatják el a sajtóhoz. A kisfiút, mint később kiderül: még 29-én este megölik és elássák a sántosi erdőben. Holttestét később Toponár közelében rejtik földbe el újra, mert Sántosnál vadászokkal találkoznak az elkövetők. A vadászok később fontos tanúi lesznek az ügy felderítésének.

Eltűnt egy kisfiú egy kaposvári játszótérről (archív)

Továbbra sincs hír az eltűnt kisfiúról, fotó

Csatárláncban keresték a Desedánál az eltűnt kisfiút

Hatalmas összefogással, gyalog, lovakkal, vízben is keresik az eltűnt 11 éves Bencét a Deseda tónál.

Fotós: Lang Róbert

November 3. szombat. Az eredménytelen keresések után a rendőrök már egy napja bűnügyi nyomozást folytatnak, emberölés miatt. Az ügyben többször meghallgatott P. Erika ellentmondásokba keveredik, a két hajléktalan ugyancsak, így mozaikként összeál, mi is történt valójában. Megtalálják a sántosi helyszínt, majd Toponáron Szita Bence holttestét is.

Megtalálták a Kaposváron eltűnt 11 éves kisfiú holttestét (archív)

November 3., rendőrségi sajtótájékoztató Nincs az jel a tévéképernyőn, ami ezt elviselné

November 4. Letartóztatják a gyilkosokat. Előzetesben Szita Bence feltételezett gyilkosai - fotók

Tragédia után: pszichológus segít a gyerekeknek az iskolában

Öt rendőr kapott elismerést a gyerekgyilkosság felderítéséért

Gyerekgyilkosság: részletes beismerő vallomást tett P. Erika; (P. Erikát a szombathelyi börtönbe szállították,

Rengetegen akarnak elbúcsúzni a meggyilkolt Bencétől

Beismerő vallomást tett K. József

A lövés után nem sejtette, hogy Bence gyilkosaival találkozik

November 10. Két és félezres tömeg kíséri utolsó útjára a meggyilkolt kisfiú.

Végső búcsút vettek a 11 évesen meggyilkolt Szita Bencétől

Fotós: LANG ROBERT

2013. Elkezdődik a gyilkosok pere, a lehető legszigorúbb ítéletet hoz az első fokon eljáró bíróság.

2013. április Ügyészségi sajtótájékoztató a per előtt

A földben fulladt meg a megkínzott Szita Bence

2013.05.13. Elkezdődik a tárgyalások,

Bíróság előtt Bence vélt gyilkosai - felkavaró részletek, +18!

Folytatódik Szita Bence vélt gyilkosainak a pere, 18+

Gyerekgyilkosság: Persze, kicsim, hazajön Bence!

A Kaposvári Törvényszéken megkezdődött a tavaly októberben 11 éves korában brutális körülmények között megölt Szita Bence vélt gyilkosainak pere.

Fotós: Lang Róbert

06.04

Örökös fegyházat kért az ügyész Szita Bence gyilkosaira

Az elkövetők mindvégig tagadták bestiális tettüket:

Szita Bence-gyilkosság: fenyegetés, kényszerítés, tagadás

Első fokú ítélet, 2013.06.06

Életük végéig rács mögött maradnak Szita Bence gyilkosai

Szakmailag a Szita Bence-per nem számított nehéznek

Másod fokú, jogerős ítélet, 2014.01.10.

Soha többé nem szabadulhatnak Szita Bence gyilkosai

Életük végéig rács mögött maradnak Szita Bence gyilkosai Kaposvár | Tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a Kaposvári Törvényszék a felsőmocsoládi kisfiú, Szita Bence gyilkosait.

Fotós: Lang Róbert

Szita Bence gyilkosairól többször érkezett hír, hogy bántalmazták, súlyosan megverték őket a börtönben. A börtönévek alatt mindhárman megbetegedtek és mindhárman rákbetegség következtében haltak meg a rácsok mögött.

2017. január

Meghalt a börtönben Szita Bence gyilkos mostohaanyja

2019. június

Meghalt Szita Bence gyilkosa, P. József

2019. szeptember

Meghalt a Szita Bence gyilkosság utolsó elkövetője is, K. József

2020.11.04.

Szita Bence nevelőapja, Gyöngyi Sándor korábban többször hangoztatta, hogy a legfőbb kívánsága már teljesült azzal, hogy a kisfiú gyilkosait túlélte. A férfi kétszer is küzdött hasnyálmirigy rákkal, utolsó kívánsága az volt, hogy Bence mellé temessék el halála után. Leánygyermeke teljesítette akaratát, így a megtört férfi földi maradványai ma már nevelt fia mellett pihennek Kaposváron.

Elhunyt Szita Bence nevelőapja, Gyöngyi Sándor