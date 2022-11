Meghitt karácsonyi fények, ünnepváró koncertek, karácsonyi meseerdő és körhinta, karácsonyi kisvonat, forró téli csemegék, elbűvölő gyermekprogramok és varázslatos hangulat készülődik a víztorony körül. Az ünnepvárás minden napjára jut téli ajándék és élmény kicsiknek, nagyoknak egyaránt.

Idén már november utolsó hétvégéjén ünneplőbe öltözik a városközpont, ahol egészen december 24-ig ünnepi koncertek, zenés meseelőadás, varázslatos bűvészműsor és tűzzsonglőr show színesíti a téli délutánokat és estéket. Városszerte változatos kulturális, vallási, jótékonysági, gyermek és zenés programok színesítik az év utolsó hónapját Siófokon, melyek idén adventi esemény-kalendáriumként tárulnak a látogatók elé.

Ismét felsorakoznak az Aranycsengő adventi vásáron a csodás pompába öltöztetett kis faházak a város Fő terén, ahol a kedves kézműves ajándékok és díszek mellett olyan téli kedvenceket is találhatunk, mint a puha kürtőskalács, az illatos sült gesztenye vagy a gyümölcsös forralt bor. A kicsik örömére a Mikulás is ellátogat a vásárra, a könyvtár jóvoltából pedig karácsonyi mesés papírszínház foglalkozások lesznek, míg december első szombatján a Mikuláshajó is kifut a siófoki kikötőből.

A Kálmán Imre Művelődési Központ a siófoki Mézeskalácsváros kiállítás mellett gyermek és esti színházi előadással is készül az idei ünnepre: jön Koncz Zsuzsa, látható lesz VUK gyermek táncjáték és Aladdin mesejáték is. A siófoki Civil Egyesületek gálái, kiállításai, évzáró koncertjei és ünnepi programjai színesítik a repertoárt.

Érdemes decemberben is a Balaton déli partjára látogatni, hogy átélhessük Siófok téli varázsát!