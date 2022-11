A fonyódi intézményben zajló esemény különleges élményt jelentett valamennyi résztvevő számára, hiszen mesterszakácsok főztek közösen a gyermekotthonban élőkkel és a munkatársakkal.

A rendezvényt Tóth Ildikó, a Somogy Megyei II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon megbízott intézményvezetője nyitotta meg, majd Rózsa Gábor kétszeres világrekorder mesterszakács, több kategóriás magyar grillbajnok mutatkozott be. A balatoni halászlé megalkotója a neves szakács; 2011-ben összesen 7500 adag halászlét készített el egy négy és fél köbméteres óriásbográcsban, mellyel világrekordot állított fel.

A házigazdák megismerkedhettek Opoczky István életműdíjas mesterszakáccsal is, aki természetesen tevékenyen részt vett a főzésben. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend, valamint a Szabad tűzi Lovagrend tagja társaival, Asztalos Istvánnal, az Oldalas Magazin főszerkesztőjével, valamint Varga Zoltán igazságügyi vadkárszakértővel közösen mesélt hivatásukról, s míg a gyerekek kuktáskodása mellett készült a finom étel, a gasztronómia iránt kevés vonzalmat érzők különféle kreatív játékokban és sportfoglalkozásokon vettek részt. A vacsora desszertjét a munkatársak varázsolták az asztalra.

A gyerekek sokat kérdeztek a nemzetközi hírű vendégektől, a sütés-főzés tudományáról és technikájáról, a fűszerezésről, hiszen e mostani élmény – a közös főzés, terítés, tálalás – később akár hivatássá válhat a gyermekvédelmi ellátórendszerben élők számára.

A gasztronómia világa egyébként nem idegen a gyermekotthon lakói előtt. Az idén nyáron rendezték meg Fonyódon az első vadételek főzőversenyét, amelyen huszonnégy csapat vett részt, köztük a gyermekotthon is képviseltette magát.

A főzőverseny eredményhirdetésén az első három helyezett felajánlotta díját az intézménynek, és e mostani, illetve a közeljövőben tartandó rendezvényekhez számos támogató is eljuttatta felajánlását. Tizenöt kiló dámszarvascombot, vásárlási kupont, 100 kiló kolbászt, 100 kiló húst, százezer forintos adományt, valamint 12 kiló bivalyhúst, kóstolóként 10 kiló bivalykolbászt is biztosítottak a rendezvényekre. A mesterszakácsok kiváló kapcsolatrendszerének köszönhetően vitorlázási lehetőséget is kaptak a gyermekotthon lakói, akiknek örömében osztoztak a fenntartó Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének jelen lévő osztályvezetői is.