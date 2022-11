Szili Dezső őstermelői standjánál is sárgállott az elraktározott napsugár. – Olyan isteni finom volt a múltkor, hogy a papa azt mondta, csak ide jöjjek – mondta egy vásárló.

– Nagyon viszik, ezt a fajtát mindenki dicséri. Tavaly sikerült nagyon jó magot fognom. „Öregapám töke” én csak így hívom ezt a fajtát, amivel a „Nagydobosi” sem vetekszik – nevetett Dezső bácsi. A vitaminokban gazdag sütőtökök mellett a naspolya is megtalálható volt a piacon, amely szintén minden értékes jóval ellátja az emberi szervezetet, amire annak ilyenkor, késő ősszel szüksége van.

– Aki ismeri, az viszi – mutatott végig portékáján Kocsisné Kulcsár Magdolna. – Sajnos a jég kárt tett benne, de tudtam hozni két fajtát is. Ez a szentesi rózsa, és ez a másik egy régi, hagyományos fajta – mutatta.

– Tízből tíz ember nem ismeri a naspolyát – erősítette meg a szomszéd árus, aki pirosló hónapos retekből hozott a piacra 250 forintért. A narancssárga mandarin is napfényt csalt a piaci mustránkba. Ahogy a Balaton partjáról érkezett Halász Richárd áruja is. Először pakolta ki áruját a kaposvári piacon. A mandarin mellé szőlőt, gombát és rengeteg ananászt is hozott.

– A kivi és a füge saját. Otthon, Fonyódon termesztjük. Ezt a helyet tegnap béreltük ki, még molinót is hoztunk, de egyelőre nem tettük ki – mutatta a feltekercselt figyelemfelhívást az eladó, aki nyitási akcióként a méretes ananászokat helyezte a középpontba: darabját 800 forintért. A déli gyümölcsök látványa után elég nyomasztó volt kilépni a hidegbe, ahol az őszi szél visszafordított bennünket, hogy mézet vegyünk a testet és lelket felmelegítő teánkba.