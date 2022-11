A pályaválasztás előtt álló diákoknak újra nyílt napot rendeztek a Móricz Zsigmond mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában. Szerdán harmincan vettek részt a rendezvényen, s a kamaszokon kívül a szülők is ellátogattak a rendezvényre.

Ősszel három nyílt napot szerveztek, a szakmai programsorozat több mint kétszázharminc érdeklődőt vonzott. Rehling András, a középiskola igazgatóhelyettese közölte: a multifunkciós tanteremben a gazda-, a lovász- és a mezőgazdaságitechnikus-szakmát ismerhették meg a leendő tanulók.

Húthné Tóth Anett szakmai igazgatóhelyettes az iskoláról és a jövőre induló képzésekről tartott tájékoztatót. A középiskolások mezőgazdaságitechnikus-végzettséget szerezhetnek, míg a hároméves szakképző iskolai oktatás során állattenyésztő-, növénytermesztő-, illetve lovászszakmát, s a felnőttképzés keretében is lehetőséget biztosítanak szakmaszerzésre.

A nyílt nap résztvevői megnézték a kollégiumot, majd ellátogattak a fészerlaki szarvasmarhatelepre, és megnézték az őszi színekben pompázó tankertet is. A program résztvevői kipróbálhatták az iskola erőgépeit, s a drónbemutatón a virtuális világba nyerhettek betekintést. A helyi termelőket is meghívták a rendezvényre, s a házigazdák személyes konzultációra is lehetőséget teremtettek.