– Az érvényesítéshez szükség van a lakcímkártyára, a Kaposvár kártyára, a forgalmi engedélyre, ha a szombati ingyenes parkolást szeretné igényelni, és a nem állandó kaposvári lakcímmel rendelkező nappali tagozatos diák esetében iskolalátogatási igazolvány szükséges – mondta el Máyerné Bocska Ágnes, a kaposvári Tourinform iroda vezetője. Hozzátette: az idén a kártyát a Fő utca 1. szám alatti irodában a Dorottya-házban tudják meghosszabbítani. A kártya érvényesítés díja 635 forint, 14 év alatt és nyugdíjasoknak 320 forint. A családtagok egymásnak is meghosszabbíthatják a Kaposvár kártyát a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az új Kaposvár kártya igénylése 1270 forint, míg a diákoknak és a nyugdíjasoknak 635 forint.

– Az idén a több mint 18 ezer kártyatulajdonos a leg­gyakrabban a parkolási és színházjegy-, fürdőjegy-, valamint a buszbérletkedvezményeket vette igénybe – mondta el Máyerné Bocska Ágnes.

Jelenleg félszáz vállalkozás, szolgáltató nyújt 5–10 százalékos kedvezményt a kártyatulajdonosoknak. A helyi temetkezési vállalat 10 százalékos kedvezményt biztosít és a koronavírus-járványhelyzetben sokan vették igénybe a temetési költségek tekintetében.

– Aki most érvényesíti a kártyáját, az nem csak a 2023-as teljes évben, hanem már most, az idei év hátralévő részében élhet a kedvezményekkel – emelte ki Máyerné Bocska Ágnes.